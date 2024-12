Terceiro colocado na corrida sprint do GP do Catar de Fórmula 1 deste sábado, George Russell não saiu muito feliz com o resultado, por causa do jogo de equipe feito pela dupla da McLaren.

Com Russell atacando Oscar Piastri, o líder Lando Norris foi orientado a tirar o pé, colocando o australiano na zona de acionamento do DRS, permitindo que ele se defendesse da Mercedes. No final, Piastri ainda saiu com a vitória da sprint, após Norris ceder a posição na última curva.

Após o fim da sprint, um frustrado Russell criticou a atitude da McLaren:

"Foi muito próximo, na curva 1, em algumas ocasiões. Obviamente, foi muito frustrante a cada volta, com Lando tirando o pé, dando o DRS ao Oscar, obviamente, entendo por que fizeram isso. Mas quando você está aqui, você está lutando. Você quer dar tudo de si e quer fazer uma corrida para os torcedores. Foi muito irritante. Mas, mesmo assim, foi, você sabe, o P3 desta tarde será o mais importante".

O britânico ainda falou sobre a situação dos pneus, algo que está na cabeça de todos desde o começo do fim de semana.

"Definitivamente eles estavam perdendo um pouco de ritmo. Para ser sincero, tive dificuldades no final, mas acho que Lando tinha um bom ritmo. Oscar estava com um pouco de dificuldade, então teria sido bom poder competir com Lando e ver qual seria o ritmo real. Acho que ele tinha muita coisa no bolso, apenas dando o DRS ao Oscar".

