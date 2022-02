Carregar reprodutor de áudio

O diretor técnico da Mercedes, Mike Elliott, acredita que os carros de Fórmula 1 terão um nível de desempenho "relativamente semelhante" este ano em comparação a 2021, apesar da revisão dos regulamentos técnicos. As equipes revelarão seus novos monopostos nas próximas semanas, com a mudança mais significativa no livro de regras desde o início da era híbrida V6 em 2014.

As modificações foram feitas com o objetivo de permitir mais corridas roda a roda na pista, reduzindo o impacto do ar sujo, enquanto menos liberdades aerodinâmicas foram concedidas em uma tentativa de criar uma competição próxima. Os veículos também serão mais pesados ​​do que na última temporada, além das rodas de 18 polegadas.

Esperava-se originalmente que os regulamentos reduzissem a velocidade dos carros em alguns segundos por volta em comparação com os de 2021. No entanto, a perda de tempo esperada vem caindo à medida que as equipes completam mais simulações e fazem progressos para recuperar o desempenho antes da pré-temporada.

Falando em um vídeo publicado pela Mercedes explicando as mudanças nas regras, Elliott disse que não acredita que haverá uma grande mudança no desempenho das máquinas.

"Provavelmente, não será muito diferente das antigas”, comentou. "Obviamente, a intenção desses regulamentos era tentar melhorar as ultrapassagens, e levará um pouco de tempo até que possamos ver se isso realmente aconteceu."

"O carro é um pouco mais pesado, a unidade de potência do combustível E10 terá um desempenho um pouco diferente, e a forma como a aerodinâmica funcionará e a configuração que a acompanhará também será diferente."

"Até que tiremos o melhor disso e tenhamos desenvolvido através dos testes e das primeiras corridas, não saberemos a real situação, mas no geral, suspeito que será relativamente semelhante ao ano passado."

Confira o vídeo completo em inglês

O chefe de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, disse no final da temporada passada que achava que a perda de tempo seria "bem próxima" dos 0s5 que haviam sido especulados.

"Eu não tenho certeza porque vai depender dos pneus e de quanta potência eles encontram no motor também, além da parte da aerodinâmica", disse o dirigente. "Receio que não possa dar uma resposta a isso. Será vista na pista, eu acho."

A Mercedes apresentará seu novo carro para a temporada de 2022 - nomeado como W13 - em 18 de fevereiro, e espera-se que a escuderia faça um shakedown inicial em Silverstone como parte do lançamento.

Nos últimos dias, surgiram rumores de que a equipe havia falhado em um teste de colisão com parte do novo chassi, mas ela desmentiu e esclareceu que passou no processo de homologação da FIA em 13 de janeiro.

SERGIO MAURICIO defende Masi, sem “PASSAR PANO”, e “ADORA” POLARIZAÇÃO entre Hamilton e Verstappen

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #159 – O que esperar da temporada 2022 da F1?