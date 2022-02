Carregar reprodutor de áudio

Falta pouco para o início da pré-temporada da Fórmula 1 2022 em Barcelona, e as equipes estão trabalhando para chegarem aos testes na melhor forma possível, para focarem em identificar e corrigir qualquer tipo de problema. Por isso, as atividades na Catalunha já estão a mil, com a McLaren entre os times que já foram à pista.

Depois da Haas na manhã da última segunda (21), foi a vez da equipe britânica na tarde do mesmo dia. O MCL36 com motor Mercedes pôde ser admirado de forma direta pela primeira vez, após um lançamento que misturou renderização e o carro de fato.

É notável que o patrocinador "Velo", presente nas imagens da apresentação, não foi representado no carro na segunda, deixando uma área "em branco". É um produto ligado a uma marca importante na indústria do tabaco, da British American Tobacco. Nos últimos anos, a Ferrari e a Philip Morris tiveram dificuldades, principalmente em países europeus, onde a legislação antifumo é mais restritiva, para exibir a iniciativa "Mission Winnow" nas pinturas.

Além dessas condições estéticas, o MCL36 visto na pista ainda tem uma asa dianteira notável, com o bico terminando antes do elemento mais avançado das placas, contrário ao que foi visto na Mercedes ou na Ferrari até aqui.

Essa sessão faz parte do que é comumente chamado de dia de filmagens. Segundo o regulamento, cada equipe tem direito a dois desses por ano, especialmente por motivos de marketing, podendo colocar o carro do ano na pista em uma sessão limitada a 100 quilômetros de duração, usando pneus promocionais. No início do ano, as equipes geralmente gastam um desses dias para fazerem uma checagem de sistemas do novo carro.

O MCL36 será guiado pela mesma dupla do ano passado, formada pelo britânico Lando Norris e o australiano Daniel Ricciardo.

TELEMETRIA: Ferrari agressiva? Mercedes favorita? E a Red Bull? Rico Penteado avalia carros de 2022

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #162: Quais outras rivalidades podem implodir na F1 em 2022?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: