VÍDEO: Mercedes demonstra nova realidade da F1 com máscaras e distanciamento

Antes dos testes da Mercedes em Silverstone nesta semana, com o objetivo de ajudar a preparar protocolos da equipe para o GP da Áustria, na abertura da temporada no próximo mês, a fabricante alemã está fazendo seus preparativos finais com o W09, de 2018.

Como parte desse esforço, o time ligou o carro na sede de Brackley para garantir que tudo estivesse pronto para a primeira parte dos testes de terça-feira.

Mas enquanto o som do motor híbrido V6 turbo era familiar, o pessoal da equipe que trabalhava em volta do carro estava operando de uma maneira totalmente nova.

Em vez de se amontoarem ao redor do W09, como é o procedimento normal nessas ocasiões, os membros da equipe estavam tentando o melhor que podiam para manter o distanciamento social.

Além disso, cada um deles usava uma máscara, algo que se tornará norma nas corridas de F1 por algum tempo.

Valtteri Bottas e Lewis Hamilton terão um dia de teste cada um com o modelo da Mercedes de 2018 para voltar a sentir a velocidade, enquanto a equipe também se acostuma aos novos protocolos.

Ambos os pilotos tiveram que chegar ao Reino Unido antes da imposição da quarentena de 14 dias, para que pudessem ir a Silverstone.

