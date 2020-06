VÍDEO: Novo regulamento da Fórmula 1 é salvação ou retrocesso?

Em meio à paralisação das atividades do esporte a motor por causa da pandemia do novo coronavírus, o Conselho Mundial de Automobilismo da FIA aprovou novas regras para a Fórmula 1, com medidas válidas para 2020 e além.

Entre os destaques, a redução do teto orçamentário em três fases, o 'congelamento' do desenvolvimento de unidades de potência até 2025 e um novo sistema de compensação a fim de ajudar equipes menores na parte aerodinâmica.

Embora as novas medidas tenham agradado alguns, como a Renault, há aqueles que se mostraram contrários antes mesmo de o regulamento ser aprovado. É o caso do campeão de 1997 da F1, Jacques Villeneuve, que considera o teto de gastos "puro socialismo".

Mas qual deve ser o real impacto das novas regras na categoria máxima do automobilismo mundial? É isso que a equipe do Motorsport.com debateu no vídeo abaixo, com informações e comentários sobre as mais recentes mudanças da F1. Confira:

Novo regulamento técnico da Fórmula 1 impacta o design dos carros

Além da questão financeira, a categoria máxima do automobilismo terá mudanças nos regulamentos técnicos, o que impacta na aerodinâmica - e no design - dos carros. Estes ficarão mais simples e terão o retorno do efeito solo, que 'gruda' o monoposto ao chão e facilita as ultrapassagens. Tendo isso em vista, a própria F1, além de McLaren, Williams e Renault, lançaram esboços das versões de suas máquinas futuras. Confira na galeria abaixo:

