Piloto britânico da Mercedes, Lewis Hamilton não quer "fazer milagres" na busca por seu sexto título da Fórmula 1 no GP dos Estados Unidos, apesar de ter se classificado apenas em quinto para a corrida deste domingo.

Embora tenha registrado sua pior posição de largada na temporada 2019 no treino classificatório deste sábado, o pentacampeão ainda tem missão relativamente tranquila para sacramentar o hexa, já que precisa chegar apenas em oitavo na etapa de Austin.

De todo modo, o competidor britânico se mostrou frustrado com seu desempenho na qualificação no Circuito das Américas. Hamilton descreveu a sessão como "uma das piores que já tive em muito tempo".

Seguindo a linha de raciocínio, o piloto da Mercedes ainda garantiu que não encara o GP dos Estados Unidos de forma diferente, mesmo com a possibilidade de conquistar o hexa: "Não considero esta corrida especialmente importante”.

"Ela é tão importante quanto qualquer outra corrida para mim. E encaro ela da mesma forma que as outras, sem querer fazer milagres”, ponderou Hamilton, que não precisa se arriscar para sacramentar o sexto título no Texas.

"As coisas acontecem por uma razão e [a qualificação] é uma lição aprendida. Tentarei ver se consigo transformar um ponto negativo em um ponto positivo", afirmou o britânico, antes de comentar seu desempenho no treino classificatório.

"Não deu muito errado, mas não foi uma boa volta. Às vezes você simplesmente não entende. A primeira volta começou muito bem, mas perdi tempo na saída da curva 11. Em seguida, também na 13 e na 14”, explicou.

"Na próxima tentativa, eu ataquei demais a zebra na curva 8 e a volta ficou prejudicada depois disso”, justificou o piloto, que viu o companheiro de equipe finlandês Valtteri Bottas cravar a pole em Austin.

Com bom humor, Hamilton também respondeu às críticas de Verstappen, que disse ter sido atrapalhado pelo rival no Q2. De acordo com o holandês da Red Bull, o pentacampeão também teria prejudicado o russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso, que buscava avançar para o Q3.

"Não foi nada", defendeu-se Hamilton. “Eu estava tentando manter a temperatura nos pneus, todo mundo estava indo devagar. Não há regras ou regulamentos dizendo que você deve permanecer em fila única. Ele começou a tentar correr comigo, o que foi divertido...”.

O piloto britânico da Mercedes soma 83 vitórias na F1. A cada triunfo de Hamilton, o que parecia impossível ganha corpo: a superação do recorde do alemão Michael Schumacher, que subiu no alto do pódio 91 vezes para se tornar o maior vencedor da história da categoria máxima do automobilismo mundial. Veja quem 'destronou' quem ao longo dos anos: