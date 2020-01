F1: Chefão da Red Bull quer "pelo menos cinco vitórias" em 2020

Terceira colocada entre as equipes na temporada 2019 da Fórmula 1 e embalada pela grande fase do piloto holandês Max Verstappen no fim do ano passado, a Red Bull quer ir além em 2020. E o consultor do time austríaco, Helmut Marko, será exigente.

Em entrevista ao Motorsport.com, o dirigente ponderou que a escuderia da marca de energéticos evoluiu bastante no último campeonato e agora é preciso estabelecer um objetivo maior que as três vitórias conquistadas por Verstappen em 2019.