A Mercedes segue afirmando que não irá tratar o GP de Sakhir como uma disputa entre George Russell e Valtteri Bottas por uma vaga na equipe de Fórmula 1 em 2022.

O britânico faz sua estreia pela Mercedes neste fim de semana após uma liberação da Williams para substituir Lewis Hamilton, após seu resultado positivo de Covid-19. Russell é parte da Academia da montadora desde o fim de 2016 e vem impressionando no início de sua trajetória na F1.

O contrato de Russell com a Williams chega ao fim após a próxima temporada, tornando mais fácil uma mudança para a Mercedes em 2022, para correr ao lado de Hamilton. Isso levou a sugestões de que a corrida deste final de semana seria vista pela Mercedes como uma oportunidade de comparar Bottas e Russell em igualdade de condições, em uma batalha direta por uma vaga.

Mas o chefe da Mercedes, Toto Wolff, negou que isso seja verdade, afirmando que uma corrida ou duas, caso Hamilton não consiga voltar em Abu Dhabi, não é base para uma comparação significativa.

"Nem um pouco. Ouvi esse rumor e, obviamente, não é possível fazer uma comparação com apenas uma ou duas corridas. Isso não te dá dados suficientes. Se George for bem, é uma indicação de que um dia ele estará em um bom carro e, com sorte, lutará por vitórias e títulos".

"Mas isso não está próximo. Ele sabe disso, tem consciência de que precisa entregar um trabalho sólido, sem erros, continuar o que já vem fazendo. Não há um teste. Temos total confiança em Valtteri, e sempre somos leais. Essa é a nossa posição".

Russell começou o final de semana bem, liderando as duas sessões de treinos livres da sexta, mas minimizou sua liderança, afirmando que "os tempos enganam um pouco".

No TL1, Bottas terminou três décimos atrás de Russell devido a um problema no assoalho, enquanto seu melhor tempo no TL2, que seria o melhor do fim de semana, foi deletado por exceder limites de pista.

Perguntado como que a Mercedes lidaria com Bottas caso ele seja batido por Russell, Wolff expressou sua confiança na mentalidade do finlandês.

"Valtteri nunca foi uma pessoa que precisa ser confortada. Ele sabe de sua posição na equipe e como apoiamos ele. Temos que ser realistas. George é um piloto jovem muito elogiado, um dos mais, então esperamos que ele seja rápido".

"Ele conhece a equipe e é um circuito de 50 segundos, onde você precisa estar no lugar certo, no momento correto e com o modo de motor ideal".

Wolff reconheceu que os dados retirados da performance de Russell na Mercedes ajudará a construir uma imagem melhor de sua performance e habilidades gerais.

"É um outro conjunto de dados neste fim de semana e talvez no próximo, que nos darão mais informações e uma compreensão melhor da performance de Russell. Sabemos que ano que vem teremos Lewis e Valtteri".

"Sabemos onde estaremos em 2022 e tudo dependerá de como a temporada irá, e não apenas a performance de George no Bahrein e talvez em Abu Dhabi".

