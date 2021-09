Dennis Hauger chegou à sua quarta vitória na temporada 2021 da Fórmula 3 ao triunfar na terceira e última corrida do fim de semana em Zandvoort, liderando do início ao fim para aumentar sua vantagem na liderança com apenas uma etapa para o fim.

O piloto da Prema tem agora 43 pontos de vantagem para Jack Doohan após conquistar a pole position na sexta, a vitória do domingo e dois pontos extras de volta mais rápida, tendo liderado com conforto a prova.

David Schumacher parecia a caminho de um certo segundo lugar com a Trident, mas um incidente com a MP Motorsport de Victor Martins na volta 22 levou ao fim de sua corrida, além de uma punição de 10 segundos ao francês, sendo rebaixado para a décima posição.

Com isso, Clément Novalak e Aleksandr Smolyar completaram o pódio. Vice-líder, Doohan foi o quarto, com Caio Collet em quinto.

Hauger manteve a ponta na largada graças a uma ótima saída, com o top 3 também se mantendo inalterado na chegada à primeira curva. Doohan perdeu uma posição para Novalak antes de cair mais na curva três, sendo ultrapassado por Smolyar ao errar a trajetória.

Collet passou Logan Sargeant, da Charouz, pela oitava posição na segunda volta, enquanto um contato entre Jak Crawford e Doohan quase causou uma rodada entre os pilotos. O brasileiro vinha em um bom momento e ficou próximo de passar Crawford, mas sem sucesso, enquanto seu companheiro de MP, Martins, tinha uma situação similar com Schumacher.

Na sétima volta, Hauger tinha 1s3 de vantagem para Schumacher, aumentando para 2s5 na metade da corrida, quando Collet finalmente passou Crawford para assumir a sétima posição.

A bandeira amarela foi acionada no primeiro setor na volta 19 quando Juan Manuel Correa perdeu o controle da frenagem, forçando Matteo Nannini na brita. O americano foi punido com dez segundos pelo incidente.

Com quatro voltas para o fim, Hauger abria 4s5 para Schumacher, que estava apenas meio segundo à frente de Martins. A colisão de ambos na volta 22 levou ao acionamento do safety car virtual. O incidente acabou com a corrida de Schumacher e Martins, que havia caído para terceiro, recebeu uma punição de 10 segundos.

A Fórmula 3 concluirá sua temporada 2021 no próximo mês, acompanhando a Fórmula 1 no final de semana do GP da Rússia em Sochi, após a confirmação da mudança do palco, inicialmente planejada para o Circuito das Américas em novembro.

Com 43 pontos de vantagem, Hauger se encontra em situação confortável para garantir o título da F3 em 2021. Na etapa de Sochi serão distribuídos 65 pontos, sendo: 15 para o vencedor de cada corrida do sábado, 25 para o vencedor do domingo, 4 para o pole position da classificação de sexta e 2 para a volta mais rápida de cada prova.

Confira o resultado final da corrida 3 da F3 em Zandvoort:

