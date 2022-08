Carregar reprodutor de áudio

Acompanhando a Fórmula 1 neste fim de semana na Hungria, a Fórmula 3 realiza a sexta de nove etapas da temporada 2022. E na classificação, Aleksandr Smolyar foi o mais rápido entre os pilotos do grid, garantindo a pole position para a prova do domingo, enquanto Oliver Goethe, que terminou em 12º, sai na frente na corrida do sábado.

Já o brasileiro Caio Collet foi o nono colocado, garantindo a quarta posição no grid de largada de amanhã.

Na temporada 2022 da F3, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos.

Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos doze primeiros colocados na classificação.

A sessão vinha transcorrendo sem maiores problemas, mas a bandeira vermelha precisou ser acionada a três minutos do fim, após o carro de Zak O'Sullivan ficar parado na reta principal. O reinício criou uma grande confusão, com nenhum dos três candidatos ao título, Hadjar, Martins e Leclerc conseguindo abrir volta rápida.

No final dos 30 minutos, Aleksandr Smolyar foi o mais rápido com 01min32s740, garantindo a pole position da corrida do domingo, a mais importante do fim de semana. Zane Maloney foi o segundo e Oliver Bearman foi o terceiro.

Completaram o top 12: Arthur Leclerc, Grégoire Saucy, Kush Maini, Jak Crawford, Victor Martins, Caio Collet, Isack Hadjar, Franco Colapinto e Oliver Goethe.

Aplicando a inversão das 12 posições, Goethe sai na pole da corrida de amanhã, tendo Colapinto ao seu lado. Já Caio Collet larga em quarto.

A Fórmula 3 volta à pista do Hungaroring amanhã, para a primeira das duas corridas do fim de semana. A largada está marcada para 06h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

