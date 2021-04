F3: Smolyar lidera primeiro dia de testes; Collet termina em 10º

O piloto do ART Grand Prix, Alexandr Smolyar, que voltou a assinar pela equipe para 2021, foi o piloto mais rápido no primeiro dia de testes da Fórmula 3 na Áustria. Ele foi único a estabelecer um tempo abaixo de 1min19s durante todo o dia no Red Bull Ring, com a melhor volta de 1min18s894.

Jonny Edgar, da Carlin, ficou em segundo lugar com um tempo de 1min19s036, com o companheiro de equipe de Smolyar e piloto júnior da Mercedes, Frederik Vesti, ficando em terceiro com o tempo de 1min19s056.

O estreante da Hitech Grand Prix e Júnior da Red Bull, Jak Crawford, ficou em quarto, fazendo 1min19s085.

Dennis Hauger, da Prema liderava a sessão da tarde até os últimos 20 minutos, mas acabou terminando em quinto, marcando 1min19s110.

Durante o dia, vários lembretes para respeitar os limites da pista foram feitos, especialmente nas curvas 1, 3, 9 e 10, com Smolyar, Edgar e Matteo Nannini da HWA entre os que chegaram a ter os tempos das voltas deletados.

Juan Manuel Correa, da ART GP, que retorna depois de sofrer lesões graves no acidente da F2 em Spa em 2019, que tirou a vida de Anthoine Hubert, ficou em 15º no geral, com um tempo de 1min19s456.

A sessão da manhã foi liderada por Clement Novalak da Trident, com 1min19s162 - o sexto tempo mais rápido do dia.

O brasileiro Caio Collet, único representante do país em 2021, foi o 10º colocado, ao fazer 1min19s292 durante a tarde.

O teste ocorre neste sábado e domingo, com uma sessão de manhã e outra à tarde em cada dia e um total de 12 horas de tempo de pista disponíveis durante o fim de semana.

As equipes testarão seus carros com o composto médio da Pirelli, com cada piloto contando com seis conjuntos para o teste.

