Aston Martin até a 'nova era' da 2026, quando a categoria terá novas unidades de potências, Fernando Alonso deu a si mesmo uma última chance de resolver 'assuntos pendentes' na elite global do esporte a motor. Com sua decisão de permanecer naaté a 'nova era' da Fórmula 1 a partir de, quando a categoria terá novas unidades de potências,deu a si mesmo uma última chance de resolver 'assuntos pendentes' na elite global do esporte a motor.

Dada a impressionante longevidade de Alonso e sua propensão a reviravoltas surpreendentes, nunca se pode ter muita certeza sobre o próximo passo do piloto. Mas agora se sabe que o bicampeão da F1 está comprometido com a Aston até 2026, quando o time inglês inaugura parceria de motores com a Honda.

Seus novos termos incluem um compromisso de pelo menos dois anos para pilotar os carros de F1 e um acordo para assumir um papel ainda indefinido fora da pista, além de seus dias de piloto de F1, que Alonso descreve como um "projeto para toda a vida" e o contrato mais longo que já assinou.

É um acordo intrigante para um piloto que sempre procurou as melhores oportunidades possíveis em outros lugares, com algumas trocas de equipe que nem sempre funcionaram a seu favor.

Mas, à medida que ele se aproxima dos 43 anos, seu contrato com a Aston pode muito bem ser o último, e levar seu acordo para a era do regulamento de 2026 lhe dá um último lance de dados para conquistar aquele indescritível terceiro campeonato mundial ou, pelo menos, voltar a vencer.

Deve-se ressaltar que sua escolha de permanecer na Aston Martin não foi feita em meio a uma crise. Parece ter havido algum interesse da Red Bull, mas enquanto a direção da equipe continua envolvida em disputas de poder e Sergio Pérez parece ter voltado à boa forma, a equipe de Milton Keynes não teve pressa em decidir.

Os sinais de que Andrea Kimi Antonelli está destinado a ser o homem da Mercedes para o futuro são cada vez maiores, portanto, quem quer que a Silver Arrows contrate para 2025, caso o italiano de 17 anos precise de mais tempo de preparação, está parecendo ser uma solução provisória.

Essas palavras são uma maldição para Alonso, cuja principal motivação é se sentir importante e valorizado, tendo buscado um contrato de longo prazo para que possa ajudar a construir o caminho para o título de 2026.

"Na minha cabeça, o Aston era a coisa mais lógica para eu fazer", disse ele. "Eu me sentia o mais desejado na Aston Martin, todas as outras conversas eram apenas leves.

"Nunca cheguei a nenhuma conclusão e talvez fosse necessário mais tempo ou esse tipo de coisa, enquanto na Aston havia um desejo claro de trabalharmos juntos, que era o mesmo que eu tinha."

Talvez não exista um lugar como o lar para Alonso. Ao contrário do que acontecia há apenas dois ou três anos, a mudança da Aston para a Mercedes não pode mais ser vista como um upgrade evidente.

A Red Bull, portanto, está trabalhando em um programa extremamente ambicioso para construir suas próprias unidades de potência para os regulamentos de 2026, o que, nesse estágio, parece ser uma aposta mais arriscada do que ficar do lado do fabricante que eles substituirão na Honda.

Enquanto isso, Lawrence Stroll, proprietário da Aston Martin, está tentando montar uma equipe pronta para derrubar a Red Bull, incluindo alguns de seus antigos engenheiros. Acrescente a isso uma sede totalmente nova, um novo túnel de vento a caminho e o poder da fornecedora de combustível Aramco para fornecer combustíveis sustentáveis para 2026, e talvez a Aston sempre tenha sido a melhor aposta de Alonso para sair em alta.

"Nas primeiras conversas, deixei bem claro para a Aston que a parte atraente desse projeto é justamente tudo o que estamos construindo", explicou Alonso.

"Para mim, era imprescindível entrar em um novo regulamento com um novo projeto, e também com a Honda como parceira.

"Temos pessoas incríveis e talentosas na equipe agora, no lado técnico, que se beneficiarão do novo túnel de vento e das novas instalações em Silverstone, portanto, houve muitos fatores que tornaram 2026 muito atraente para a Aston."

Isso não só dará a Alonso a chance de resolver assuntos pendentes com a F1, mas também com a Honda.

Sua relação conflituosa com a marca japonesa durante os três anos em que esteve em apuros com a McLaren está mais do que bem documentada, com seu infame comentário sobre o "motor de GP2" na casa da Honda em 2015, um constrangimento simbólico do qual a relação nunca se recuperou, a ponto de, mesmo em 2020, a Honda ter vetado Alonso de correr em um de seus motores na Indy 500.

Mas como as equipes de gerenciamento da Honda mudaram e o tempo passou, isso agora parece ser águas passadas, com o presidente da Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, dizendo no ano passado que "se formos formar uma equipe com Alonso novamente, como nosso piloto, não temos nenhuma objeção quanto a ele pilotar".

Assim como ele teve uma segunda chance de fazer as coisas darem certo com a McLaren na década passada, Alonso agora tem a oportunidade de reescrever sua história com a Honda.

Mencionando seus capacetes únicos de Suzuka e a tatuagem de samurai que adorna suas costas, Alonso teve o cuidado de apontar para a mídia que ele tem uma forte ligação com o Japão.

"Tenho um grande, grande amor pelo Japão. Acho que o nível de disciplina e o nível de comprometimento que eles têm são de outro nível, geralmente no Japão, mas isso se traduz na Honda", disse ele.

"Também trabalhei com a Toyota no Campeonato Mundial de Endurance e estou muito familiarizado com esse tipo de disciplina.

"A Honda é, sem dúvida, um fabricante que tem muito sucesso na Fórmula 1 e no mundo do automobilismo, e sempre foi uma empresa que eu respeitei.

"Não funcionou para nós na McLaren nos anos em que eles chegaram ao esporte, mas logo depois eles corrigiram todos os problemas e atualmente estão dominando o esporte.

"Acho que eles terão uma base para 2026 que já é muito forte. Estamos entrando no desconhecido, com certeza, mas se eu tiver que escolher um por sentimento, escolherei nosso projeto, nosso motor e nossa unidade de potência.

No GP da Arábia Saudita do mês passado, Alonso prometeu que tomaria as rédeas da situação e não deixaria que outros participantes do mercado de pilotos de 2025 ditassem seu destino.

Ao ser o primeiro agente livre a colocar suas cartas na mesa, ele agora cumpriu essa promessa.

