Após ser levado para o hospital para exames depois do final da Corrida 1 da Fórmula 2 em Barcelona, o piloto da DAMS Sean Gelael foi diagnosticado com uma fratura na coluna e ficou de fora da segunda prova, realizada neste domingo, vencida pelo brasileiro Felipe Drugovich.

No final da primeira corrida da F2, a transmissão mostrava o carro do piloto da Gelael parado na penúltima curva do circuito, sem nenhum dano aparente. Após a corrida, foi confirmado que o piloto havia sofrido um incidente e não havia conseguido sair sozinho do carro, precisando ser extraído pela equipe média do circuito.

A fratura de Gelael foi causada depois de um forte impacto na zebra durante a corrida do sábado.

A FIA anunciou que ele recebeu alta do hospital ainda no sábado e que terá uma recuperação total.

"A FIA informa que houve um incidente durante a volta final da primeira corrida da Fórmula 2 hoje, em Barcelona, envolvendo Sean Gelael", diz o documento divulgado pela FIA na tarde do sábado. "O piloto da DAMS foi atendido imediatamente pelo serviço de emergência e a equipe médica".

"Ele foi extraído pela equipe médica no local e transferido de ambulância para o Hospital General De Granollers para exames de precaução".

Posteriormente, foi divulgado que o piloto havia sofrido um impacto de 45G na passagem pela zebra, o que o forçou a parar o carro. Ainda no sábado, o pai do piloto, Ricardo, publicou nas redes sociais que Sean havia fraturado a espinha, precisando ficar de fora por duas semanas para a reabilitação.

O piloto confirmou os detalhes em um post no Instagram. Ele escreveu: "Oi pessoal, agradeço a todos pelas mensagens. Estou OK. Tenho uma fratura na espinha, na vértebra D4. Vamos esperar para ver o que o futuro nos trará. Obrigado!".

A FIA divulgou uma nota no domingo: "Após uma ressonância, foi identificada uma pequena fratura na vértebra. Ele foi liberado do hospital ontem a noite e é esperado uma recuperação total. Porém, como precaução, ele não foi declarado capaz de correr na prova de hoje".

