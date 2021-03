O piloto dinamarquês Christian Lundgaard foi o mais rápido do segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 2 no Bahrein nesta terça-feira. O competidor da ART registrou 1min41s697 na sessão da manhã, superando por mais de três décimos o novato Bent Viscaal.

No combinado do dia, os brasileiros ficaram novamente fora do Top 10, apesar de boas sessões na parte da tarde. O melhor entre os três foi Guilherme Samaia, 14º com a Charouz, marcando 01min43s129. Na sequência, em 15º, ficou Felipe Drugovich, da UNI-Virtuosi, com 01min43s194.

Gianluca Petecof, da Campos Racing, foi o 20º, à frente apenas da dupla da HWA Racelab. O campeão de 2020 da Fórmula Regional Europeia teve como melhor tempo 01min44s569. Veja a tabela de tempos desta terça logo abaixo:

F1TV Pro: saiba TUDO sobre o serviço de STREAMING que promete AGITAR a cobertura da F1 no Brasil Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente! PODCAST: Como seria a transmissão dos sonhos da F1 no Brasil? Your browser does not support the audio element. .