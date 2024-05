A Fórmula 2 encerrou neste domingo a etapa de Ímola com uma grande corrida principal. Isack Hadjar conquistou sua segunda vitória de domingo no ano após segurar Gabriel Bortoleto até o fim, com o brasileiro conquistando seu primeiro pódio na categoria. Enzo Fittipaldi foi o 17º.

Hadjar fez uma grande performance defensiva para segurar o pole Bortoleto em uma corrida onde o maior drama ocorreu no pitlane.

Em uma largada ruim, Bortoleto caiu para quarto, com Hadjar subindo para segundo, atrás de Bearman, com Durksen subindo para terceiro. Os quatro andaram juntos no começo da prova.

Mas, quando Bearman foi aos boxes, o piloto da Prema viveu um pesadelo, estolando o carro e caindo para 21º, terminando apenas em 19º.

Em uma estratégia alternativa, Cordeel e Martí pareciam capazes de desafiar a briga pelo pódio, com Durksen perdendo terreno em relação a Hadjar e Bortoleto.

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mas o drama voltou aos boxes, com Cordeel e Martí perdendo seus pneus dentro dos pits, levando ao abandono de ambos.

Computando os resultados do fim de semana, o top 3 do campeonato se encontra bem próximo. Zane Maloney lidera com 68 pontos contra 63 de Paul Aron e 59 de Isack Hadjar. Pontuando bem na etapa, Gabriel Bortoleto foi catapultado para a quinta posição com 38, apenas três atrás de Dennis Hauger. Já Enzo Fittipaldi caiu para nono, com 32, após completar duas etapas zerado.

A Fórmula 2 volta a correr já na semana que vem, em Mônaco.

Confira o resultado da corrida 2 da F2 em Ímola:

MAX pega vácuo e IGUALA SENNA! Piastri 2º, MAS É PUNIDO E SAI DE 5º, atrás de Lando/Ferraris | ÍMOLA

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #282 – Histeria contra Hulkenberg na F1 é justificável?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!