Isack Hadjar aproveitou ao máximo uma desastrosa corrida de Paul Aron em Silverstone para se estabelecer como o novo líder do campeonato da Fórmula 2 com sua terceira vitória da temporada.

O piloto de Campos foi obrigado a trabalhar pela vitória depois de ficar atrás de Victor Martins (ART) e Oliver Bearman (Prema) nos momentos iniciais.

Recuperando a liderança com uma manobra ousada sobre Martins em Abbey, o francês ficou atrás de Jak Crawford, mas foi promovido ao lugar mais alto do pódio quando o piloto da ART teve uma penalidade de cinco segundos aplicada por uma saída insegura dos pits.

Agora ex-líder do campeonato, Paul Aron também foi punido após incidente com Joshua Durksen, tendo que pagar 10 segundos quando fez seu pit stop.

O melhor brasileiro da corrida foi Gabriel Bortoleto, ao terminar na sexta posição. Enzo Fittipaldi fez nova corrida de recuperação e recebeu a bandeira quadriculada em oitavo.

Com os resultados, Hadjar tem 133, contra 117 de Aron, Zane Maloney em terceiro e Bortoleto em quarto, com 98. Fittipaldi é 10º, com 48 tentos.

A próxima etapa da F2 será em Hungaroring nos dias 20 e 21 de julho.

Resultado

