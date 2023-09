Acompanhando a Fórmula 1 neste fim de semana na Itália, a Fórmula 2 realiza a 12ª etapa da temporada 2023. E na classificação, o caos tomou conta. O péssimo gerenciamento de tempo das equipes levou a uma confusão nos minutos finais do quali, fazendo com que vários pilotos não entregassem uma última volta rápida.

Líder do campeonato, Theo Pourchaire garantiu a pole do domingo, à frente Oliver Bearman. No sábado, com a inversão do top 10, Ralph Boschung larga na frente com Richard Verschoor em segundo. Já Enzo Fittipaldi foi o 13º e, com isso, sai da mesma posição em ambas as corridas.

Na temporada 2023 da F2, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos.

Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos dez primeiros colocados na classificação.

Theo Pourchaire foi o mais rápido, garantindo a pole do domingo, à frente de Oliver Bearman. Completaram o top 10: Roman Stanek, Isack Hadjar, Victor Martins, Kush Maini, Jak Crawford, Fréderik Vesti, Richard Verschoor e Ralph Boschung. Já Enzo Fittipaldi foi o 13º.

Aplicando a inversão das dez posições, Boschung é o pole position da corrida do sábado, tendo ao seu lado na primeira fila Verschoor, enquanto Fittipaldi sai da 13ª posição em ambas as corridas.

A F2 volta à pista de Monza no sábado, para a primeira das duas corridas do fim de semana. A largada está marcada para 09h15, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

