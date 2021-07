Oscar Piastri conquistou a pole position na qualificação para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 2, batendo o líder do campeonato Guanyu Zhou após a sessão ser encerrada por uma bandeira vermelha. É a primeira vez que o piloto da Prema larga da ponta do grid na categoria.

Richard Verschoor completa o trio da frente. Os brasileiros Felipe Drugovich e Guilherme Samaia classificaram em sexto e 20º, respectivamente. Esses resultados valem para a corrida de domingo. No sábado, os dez primeiros invertem as posições.

Dan Ticktum, que liderou a sessão de treinos da manhã desta sexta (16), vai largar em quarto lugar na prova principal, com o estreante Théo Pourchaire em quinto lugar. O francês chegou a ser dúvida para o fim de semana depois de sofrer uma fratura no braço em uma colisão em Baku.

Com a inversão, a corrida de sábado terá Christian Lundgaard na pole, seguido por Juri Vips em segundo e Roy Nissany em terceiro. O grid para a segunda prova sprint é determinado invertendo novamente os dez primeiros, mas dessa vez do resultado final primeira etapa.

Grid de largada de domingo:

