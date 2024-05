A Fórmula 2 realizou na manhã desta sexta-feira a classificação da etapa de Mônaco, que conta com um formato diferente, dividindo o grid em dois grupos. Richard Verschoor foi o mais rápido no geral, ficando com a pole position, à frente de Victor Martins.

Os dois brasileiros estiveram no primeiro grupo, e terão destinos bem diferentes no fim de semana. No geral, Gabriel Bortoleto foi o nono e, na sprint do sábado, larga da segunda posição com a inversão do top 10. Já Enzo Fittipaldi foi o 11º e larga desta colocação em ambas as provas. Taylor Barnard sai da pole na sprint.

Em Mônaco, a F2 usa um sistema de classificação diferente. Os pilotos são divididos em 2 grupos de 11, com base em seus números, cada um tendo 15 minutos de pista

Ao final, quem tiver o tempo mais rápido no geral fica com a pole position e, o grupo do primeiro colocado ocupa as posições ímpares do grid (3º, 5º, 7º...). O outro grupo ocupa as colocações pares do grid (2º, 4º, 6º...). Apesar da mudança de formato, ainda é mantida a inversão dos dez primeiros para a sprint do sábado.

No primeiro grupo, que contou com a presença dos dois brasileiros, Richard Verschoor foi o mais rápido com 01min21s283, seguido de Isack Hadjar, Franco Colapinto, Andrea Kimi Antonelli e Gabriel Bortoleto completando o top 5, com Enzo Fittipaldi em 6º.

Enquanto o primeiro grupo teve apenas uma bandeira amarela por conta de Ritomo Miyata, o segundo teve uma vermelha, após Rafael Villagomez entrar de lado na Sainte Devote, batendo com a esquerda no guard-rail.

No segundo grupo, Victor Martins foi o mais rápido com 01min21s310, com Paul Aron em segundo e Roman Stanek em terceiro, mas sob investigação. Dennis Hauger foi o quarto e Taylor Barnard o quinto.

Com isso, Richard Verschoor ficou com a pole, tendo Victor Martins em segundo e Isack Hadjar, Paul Aron e Franco Colapinto completando o top 5. Gabriel Bortoleto ficou com a nona posição e Enzo Fittipaldi a 11ª.

Aplicando a inversão de grid do top 10, amanhã teremos Taylor Barnard na pole com Gabriel Bortoleto em segundo e Enzo Fittipaldi mantendo a 11ª posição.

A Fórmula 2 volta à pista de Mônaco no sábado para a primeira corrida do fim de semana. A largada está marcada para 09h15, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

