A Fórmula 2 e a Fórmula 3 concluíram mais um dia de testes de pré-temporada no Bahrein. Liam Lawson, da Carlin, foi o mais rápido na F2, que teve os brasileiros Felipe Drugovich e Enzo Fittipaldi em 8º e 16º, respectivamente e Isack Hadjar, da Hitech, o melhor da tabela de tempos da F3, com Caio Collet em 13º.

A equipe com melhor desempenho contando as duas divisões foi a ART, a única a aparecer no top 3 em ambas as categorias, mesmo sem liderar nenhuma delas.

Ralph Boschung e Théo Pourchaire foram os mais próximos de Lawson na F2, com ambos marcando o mesmo tempo, de 1:42.096, e ficando a 0s473 do neozelandês. Drugovich não esteve muito longe do ritmo e foi o melhor piloto da MP Motorsport, com 1:42.273. No dia anterior, ocupou a sexta colocação.

Apesar de longe da marca do líder, Fittipaldi ficou colado em seu companheiro de Charouz, Cem Bolukbasi. Ele anotou 1:42.739 contra 1:43.729 do rival. Na primeira sessão da pré-temporada, o brasileiro 'trucidou' a marca do turco, quando fez 1:43.946 contra 1:47.425 dele.

Classificação do segundo dia de testes - F2

Pos. Piloto Equipe Melhor volta Diferença 1 Liam Lawson Carlin 1:41.623 2 Ralph Boschung Campos Racing 1:42.096 0.473 3 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1:42.096 0.473 4 Logan Sargeant Carlin 1:42.133 0.510 5 Jack Doohan Virtuosi Racing 1:42.144 0.521 6 Marino Sato Virtuosi Racing 1:42.174 0.551 7 Frederik Vesti ART Grand prix 1:42.174 0.551 8 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:42.273 0.650 9 Jehan Daruvala PREMA Racing 1:42.286 0.663 10 Richard Verschoor Trident 1:42.297 0.674 11 Jake Hughes Van Amersfoot Racing 1:42.483 0.860 12 Amaury Cordeel Van Amersfoot Racing 1:42.562 0.939 13 Juri Vips Hitech Grand Prix 1:42.565 0.942 14 Dennis Hauger PREMA Racing 1:42.612 0.989 15 Cem Bolukbasi Charouz Racing System 1:42.729 1.106 16 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:42.739 1.116 17 Clement Novalak MP Motorsport 1:42.991 1.368 18 Calan Williams Trident 1:43.000 1.377 19 Roy Nissany DAMS 1:43.083 1.460 20 Ayumu Iwasa DAMS 1:43.284 1.661 21 Olli Caldwell Campos Racing 1:43.654 2.031 22 Marcus Armstrong Hitech Grand prix 1:57.854 16.231

Fórmula 3

Os pilotos também melhoraram seus tempos em relação ao primeiro dia na F3, Hadjar anotou 1:47.516 e foi seguido de perto por Victor Martins (ART), com 1:47.602, e Johny Edgar (Trident), que marcou 1:47.629.

Representando o Brasil, Collet cravou 1:48.140 e ficou em 13º na tabela de tempos, no mesmo segundo do líder. Seus companheiros de MP Motorsport Alexander Smolyar e Kush Maini ficaram em 7º e 18º, respectivamente.

Apesar de ainda não ter fechado entre os primeiros, o piloto da academia da Alpine apresentou progresso e subiu dez posições em relação ao dia anterior.

Classificação do segundo dia de testes - F3

Pos. Piloto Equipe Melhor volta Diferença 1 Isack Hadjar Hitech Grand Prix 1:47.516 2 Victor Martins ART Grand Prix 1:47.602 0.086 3 Johny Edgar Trident 1:47.629 0.113 4 Grégoire Saucy ART Grand Prix 1:47.804 0.288 5 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:47.834 0.318 6 Zane Maloney Trident 1:47:904 0.388 7 Alexander Smolyar MP Motorsport 1:47:905 0.389 8 Zak O'Sullivan Carlin 1:47:918 0.402 9 Jak Crawford PREMA Racing 1:47.933 0.417 10 William Alatalo Jenzer Motorsport 1:47.994 0.478 11 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:48.024 0.508 12 Roman Stanek Trident 1:48.044 0.528 13 Caio Collet MP Motorsport 1:48.140 0.624 14 Franco Colapinto Van Amersfoot Racing 1:48.265 0.749 15 Oliver Bearman PREMA Racing 1:48.269 0.753 16 Kaylen Frederick Hitech Grand Prix 1:48.316 0.800 17 Patrik Pasma Jenzer Motorsport 1:48.399 0.883 18 Kush Maini MP Motorsport 1:48.443 0.927 19 Ido Cohen Jenzer Motorsport 1:48.505 0.989 20 Hunter Yeany Campos Racing 1:48.548 1.032 21 Reece Ushijima Van Amersfoot Racing 1:48.590 1.074 22 Brad Benavides Carlin 1:48.807 1.291 23 Ayrton Simmons Charouz Racing System 1:48.915 1.399 24 Josep María Martí Campos Racing 1:48.979 1.463 25 Nazim Azman Hitech Grand Prix 1:49.020 1.504 26 David Vidales Campos Racing 1:49.059 1.543 27 László Tóth Charouz Racing System 1:49.064 1.548 28 Rafael Villagómez Van Amersfoot Racing 1:49.083 1.567 29 Francesco Pizzi Charouz Racing System 1:49.976 2.460 30 Enzo Trulli Carlin 1:50.299 2.783

