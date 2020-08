A lesão de Sean Gelael em Barcelona é claramente mais grave do que parece, e o indonésio terá que se ausentar nas próximas quatro etapas da Fórmula 2, perdendo nada menos que oito corridas, mais de um terço da temporada.

No fim de semana passado, Gelael foi vítima de um incidente com Jack Aitken que, até agora permanece obscura, sem imagens. Foi relatado que Gelael teria decolado em uma zebra e sofrido um impacto de 45G , mas essa informação não foi confirmada, embora Michael Masi, diretor de corridas da Fórmula 1, tenha dito que o incidente será analisado pela FIA.

De qualquer forma, Gelael fraturou uma vértebra dorsal no acidente e, se inicialmente esperava voltar em Spa-Francorchamps no final do mês, agora está claro que isso não vai acontecer.

O piloto da DAMS, que está em 17º no campeonato com apenas três pontos, anunciou no Instagram que estará afastado por pelo menos seis semanas. Ele estará, portanto, ausente em Spa, Monza, Mugello e Sochi. Por outro lado, ele deve estar pronto para possíveis etapas no Bahrein e em Abu Dhabi no final do ano.

“Voltei para Jacarta por causa da minha lesão”, escreveu Gelael no Instagram. "Estou fora por pelo menos seis semanas, o que significa que vou perder a maioria das corridas. Tem sido uma temporada muito difícil e, graças a todos vocês que apoiam vocês, continuamos a trabalhar duro, mantemos a fé e vamos continuar a agradecer a Deus por tudo."

Ainda não se sabe quem substituirá Gelael na DAMS , mas um Juri Vips é um dos cotados para esse papel.

Com Senna na ‘pole’, lista dos mais rápidos da F1 tem Prost só em 20º e ‘zebras’ polêmicas

PODCAST: O que resta para Massa no automobilismo após sair se sua equipe na F-E?

Your browser does not support the audio element.

Related video