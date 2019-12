Mick Schumacher acredita que pode ter uma "vantagem" na Fórmula 1 se permanecer na Fórmula 2 por mais uma temporada, depois de ter sido dispensado de uma promoção em 2020.

O filho do heptacampeão de F1 guiou os atuais carros da Ferrari e da Alfa Romeo em testes neste ano, conjuntamente com seu programa de F2 em 2019.

Na F2, ele venceu na Hungria e terminou em 12º na classificação geral em seu ano de estreia, pela Prema, à qual voltará no próximo ano.

O Motorsport.com apurou que Schumacher estava sendo avaliado para um assento da Alfa Romeo, mas uma combinação de seus resultados na F2 e a recuperação de Antonio Giovinazzi na segunda metade da temporada significou que a equipe optou por ficar com o italiano, que também é cria da Ferrari.

A segunda temporada de Schumacher na F2 coincidirá com a mudança de categoria para pneus de 18 polegadas, um ano antes da mudança da própria F1 em 2021.

"Claramente, se você tiver a oportunidade na F1, aproveite, para que a oportunidade não desapareça", disse Schumacher ao Motorsport.com. "Isso está bastante aberto e claro.”

“Mas a próxima decisão foi ficar na F2. Para mim foi a decisão mais inteligente e confiável que eu poderia tomar e a categoria em que eu poderia competir.

“A F2 terá os novos pneus no próximo ano [18 polegadas], o que será positivo para mim, porque será para a F1 em 2021.

“Se conseguirmos dar esse passo, eu teria uma vantagem.”

"Obviamente, será diferente, mas acho que em uma categoria júnior me ajudará a ter mais experiência. Talvez também me coloque em uma posição diferente para o próximo ano.”

Depois de vencer a F3 Europeia de 2018, Schumacher assumiu o carro do Prema na F2, que ficou em quarto lugar na classificação com Nyck de Vries no ano passado, atrás apenas de George Russell, Lando Norris e Alex Albon.

O alemão viu os problemas de confiabilidade como a grande razão pela qual seus resultados de 2019 não refletiram o ritmo que mostrou em algumas etapas nesta temporada.

"Acho que foi um ano muito positivo em termos de desempenho puro", afirmou Schumacher. "Foi um ano negativo em termos de confiabilidade.”

“Acho que tivemos algumas corridas em que os pontos e posições foram tirados de nós, em fins de semana de desempenho muito fortes.”

“Infelizmente, a preparação do fim de semana da F2 é basicamente a primeira corrida, que decide o lugar que você começará na segunda corrida.”

“Muitos dos meus problemas estavam na primeira corrida, o que significava que o fim de semana era basicamente destruído a partir daí.”

"É uma pena, porque acho que poderíamos ter feito finais de semana muito bons aqui e ali, o que me daria, no resultado final, muitos pontos e me colocaria em uma posição diferente no campeonato".

