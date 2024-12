Mesmo com a tensão entre Max Verstappen e George Russell no final da temporada de 2024 da Fórmula 1, os adversários apareceram um do lado do outro em uma foto da associação de pilotos (GPDA). De acordo com o presidente, o ex-F1 Alex Wurz, o gesto foi de propósito.

Em uma coletiva de imprensa antes do final da temporada em Yas Marina, os dois pilotos 'trocaram farpas' e disseram que haviam perdido o respeito um pelo outro.

Mas, segundo Wurz em entrevista ao Formel1.de, essa imagem foi importante para mostrar a unidade e a solidariedade do grupo. "Isso foi absolutamente de propósito. Decidimos isso junto com os 20 motoristas que participaram da reunião".

"Foi importante para mim dizer a eles que nosso esporte é maior do que indivíduos e que a GPDA também é maior do que indivíduos".

"A GPDA é uma plataforma que nos permite trabalhar no interesse dos pilotos, da segurança e dos fãs".

Alexander Wurz Foto: Andy Hone / Imagens do esporte a motor



"Eu disse a eles que uma imagem vale mais do que mil palavras", disse Wurz, que afirmou ter usado uma analogia para aliviar o clima durante a sessão de fotos.

"Não esperava que eles se abraçassem, apertassem as mãos ou se beijassem, mas achei que deveríamos enviar essa mensagem como um grupo", acrescentou.

Wurz disse que, por enquanto, não pretendia mediar a tensão entre os dois pilotos, mas que estava aberto a essa função se houvesse um pedido nesse sentido no futuro.

"Não tenho nenhuma intenção nesse assunto, eles precisam resolver isso sozinhos. Ambos são maduros o suficiente para fazer isso".

"Talvez eles se sentem e conversem no inverno [pausa no fim de 2024 e começo de 2025]. Se alguém me pedir para fazer isso, eu considerarei a possibilidade. Mas é muito cedo para intervir agora".

"O importante é que eles perceberam que a GPDA queria enviar uma mensagem de unidade para o mundo. Lá nós transmitimos a mensagem 'estamos unidos apesar de todas as tensões'", conclui.

Di Grassi NA LATA: F-E, Bortoleto X Hulk, DÚVIDA sobre HAMILTON e Ferrari, título de MAX à la Piquet

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #312 - Ricardo Molina: estreia de Bortoleto na Sauber, RISCO de Hamilton, FRAGILIDADE de Lando

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!