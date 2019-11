Lucas di Grassi é o novo segundo colocado da corrida 2 da etapa da Arábia Saudita, que inaugura a sexta temporada da Fórmula E. Tanto o brasileiro, como o belga Stoffel Vandoorne foram superados pelo alemão Maximilian Gunther ainda com a presença do safety car pela segunda vez na pista. Com isso, o piloto da Andretti teve 24 segundos somados ao seu tempo final.

Com a punição, Gunther caiu para a 11ª posição. O brasileiro e o belga, 'vítimas', ficaram com as posições do pódio. Isso não altera o resultado para Felipe Massa, que permanece com o 19º posto.

"Infelizmente, a regra é que você não pode passar até chegar à linha de controle", disse Scot Elkins, diretor da FIA, ao Motorsport.com.

“Então, isso aconteceu, o problema que tivemos foi que havia muitas coisas acontecendo naquele momento.”

“Tínhamos pilotos entrando no modo ataque, dois no pit lane, muitas coisas acontecendo, então demorou muito tempo para entender o que realmente aconteceu.’

