Não é exagero relacionar o rosto de Lucas di Grassi à Fórmula E, que começa sua sexta temporada neste fim de semana, com corrida dupla na Arábia Saudita, na sexta e no sábado. Afinal, o brasileiro contribuiu para o pioneirismo da categoria, ajudando a criá-la nos primórdios.

"Eu ajudei a criar a categoria no começo, quando não tinha ninguém, era praticamente só uma ideia. A primeira pista da F-E fui eu que desenhei, uma em Paris também. Ajudei a definir algumas regras esportivas, a convidar pilotos de nome como Buemi e vários outros, Trulli, Villeneuve… No meu cartão de trabalho da F-E eu era 'special advisor' para o CEO e trabalhei nessa função nos dois anos iniciais", contou di Grassi ao Motorsport.com.

"Eu me sinto muito orgulhoso de ter acreditado numa startup e de ter apoiado tudo no início enquanto todo mundo falava mal, inclusive vários jornalistas que não creditavam no sucesso da categoria. Hoje em dia é a segunda mais importante do automobilismo", completou.

Di Grassi é um dos pilotos com mais história na Fórmula E. Ele não só foi o vencedor da primeira corrida, em 2014, em Pequim, como foi o campeão da temporada 2016-17.

Mais do que isso, o brasileiro disputou todas as cinco temporadas da história da F-E e sempre brigou pelo título, tendo dois vices e dois terceiros em seus outros anos na categoria.

E o objetivo para 2019-20 é "modesto", conforme brincou o brasileiro: "Nossa expectativa é ganhar todas as corridas, fazer todas as poles e voltas mais rápidas (risos). Mas a gente sabe que isso não é realístico. A F-E, do jeito que a classificação ocorre… Nosso objetivo realista é tentar disputar o título e pra isso a gente vai precisar ser bastante consistente porque está todo mundo muito parecido".

Piloto da Audi, di Grassi também falou da expectativa para receber a concorrência de outras montadoras alemãs na categoria, que agora tem a Mercedes e a Porsche, além da BMW. "É a primeira vez que tem todas as montadoras alemãs numa categoria, então vai ser interessante ver essa briga, o pessoal está bem animado. Na F-E está todo mundo muito perto, então com certeza vai ter pelo menos uns 10 pilotos ganhando corrida".

As novidades nas regras

Para a nova temporada, a Fórmula E terá algumas mudanças de regra, explicadas por di Grassi: "As regras são muito parecidas, o regulamente técnico é exatamente o mesmo, só tem algumas mudanças pequenas. O modo ataque tem 10kw a mais, agora é 235kw, e também durante o safety car neste ano você é obrigado a diminuir a quantidade de energia, então o safety car tem menos influência na corrida do que no ano passado".

Sonho de prova no Brasil

Para esta temporada, a Fórmula E ainda não terá uma corrida no Brasil. Di Grassi sempre mostrou interesse em ajudar no que for possível para trazer uma prova para as terras tupiniquins e falou sobre o atual status deste sonho.

"Sinceramente, eu ainda acho difícil. Eu trabalhei bastante, agora acho que a probabilidade de vir para o Brasil é 20, 30%, depende muito de uma série de variáveis, como data, lugar, investimento no Brasil… Uma série de coisas que precisam ser discutidas. Porém, tenho escutado boatos de que o Rio de Janeiro quer receber uma prova… Tomara que tenha. O que eu puder ajudar, vou fazer".

A saga brasileira na F-E

O Brasil não fará parte do calendário da Fórmula E na temporada 2019/2020. O Chile deve ser o único representante sul-americano para o próximo campeonato.