Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula E iniciou oficialmente nesta sexta-feira os trabalhos da edição inaugural do ePrix de São Paulo, sexta etapa da temporada 2023. E na primeira sessão de treinos livres, Sébastien Buemi foi o mais rápido, logo à frente de Sasha Fenestraz.

Dan Ticktum, Stoffel Vandoorne e Mitch Evans completaram o top 5, enquanto Lucas di Grassi e Sérgio Sette Câmara foram nono e décimo, respectivamente.

Com pouco menos de três minutos, o diretor de provas Scot Elkins acionou um Full Course Yellow (FCY), equivalente ao Safety Car Virtual da Fórmula 1, para teste dos equipamentos. A bandeira verde voltou em poucos instantes.

Com pouco tempo de pista antes da classificação, os pilotos não perderam tempo, saindo rapidamente dos boxes para adquirirem o máximo de quilometragem possível no novo circuito.

Após dez minutos de treino, um susto para Vandoorne, que perde o ponto de frenagem na primeira curva e acabou batendo de leve na barreira de pneus, conseguindo sair sozinho e sem danos para o carro, evitando uma interrupção.

Na metade da sessão, Hughes, da McLaren, liderava com 01min13s816, menos de um décimo à frente de Evans, enquanto Da Costa, Vergne e Buemi completavam o top 5. Di Grassi era o 13º e Sette Câmara o 20º.

Próximo do fim, a direção de prova anunciou que a dupla da Envision, Buemi e Cassidy, estavam sob investigação por uma infração técnica. Enquanto isso, Di Grassi e Rowland, a dupla da Mahindra, erravam o ponto de frenagem, escapando na curva um quase que simultaneamente, mas sem maiores problemas.

No final, Sébastien Buemi foi o mais rápido, com um tempo de 01min12s341, 0s112 à frente de Sasha Fenestraz. Dan Ticktum foi o terceiro, a 0s123, com Stoffel Vandoorne e Mitch Evans completando o top 5. Lucas di Grassi foi o nono, a 0s399 de Buemi, logo à frente de Sette Câmara, a 0s441 do tempo do piloto da Envision.

A Fórmula E retorna à pista do Sambódromo do Anhembi no sábado para o dia derradeiro do ePrix de São Paulo. O dia começa às 07h25 com o segundo treino livre, seguido da classificação às 09h40. Já o ePrix de São Paulo, sexta etapa da temporada 2023, tem largada marcada para 14h.

Todas as sessões contam com transmissão da Band e do Bandsports. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da passagem da Fórmula E pelo Brasil.

Confira o resultado final do primeiro treino livre do ePrix de São Paulo da Fórmula E:

Di Grassi e BASTIDORES da chegada da Fórmula E ao Brasil; Sette Câmara analisa PISTA do ePrix de SP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com #222 – ‘Buraco’ da Ferrari é maior que o da Mercedes em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: