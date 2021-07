A polêmica manobra de Lucas di Grassi no pitlane durante o ePrix II de Londres da Fórmula E segue repercutindo. A FIA confirmou que fechará a "brecha" que permitiu ao piloto da Audi surgir como o líder da prova do último domingo, enquanto o "problema global de imagem" com o caso recai sobre a Audi.

Di Grassi era o oitavo quando entrou nos boxes durante a segunda entrada do safety car. Ele aproveitou a velocidade maior do pitlane para sair na liderança da corrida.

Enquanto isso é permitido pelo regulamento, a telemetria mostrou que Di Grassi não parou por completo nos boxes devido a uma questão com os freios e, com isso, tomou um drive through. A Audi não avisou o brasileiro, que não cumpriu a punição e acabou tomando uma bandeira preta e desclassificação da prova.

Essa não foi a primeira vez que um caso do tipo foi registrado na Fórmula E. Em Berlim, na temporada passada, ambos os carros da Mahindra, incluindo o vencedor da prova do domingo Alex Lynn, ganharam posições ao entrar no pitlane durante um período de safety car virtual.

Enquanto o regulamento foi modificado em resposta a isso, a mesma brecha não foi fechada para uma intervenção física do safety car, permitindo a execução da estratégia da Audi, que quase rendeu a Di Grassi a vitória.

Frédéric Bertrand, diretor da FIA responsável pela F-E, confirmou ao Motorsport.com que a regra referente ao safety car, Artigo 38.11, que lê: "a entrada e saída do pitlane seguirão abertas e os carros são livres para parar desde que parem em frente de suas garagens", receberá tratamento similar.

"É verdade que teremos que modificá-lo de novo, então adaptaremos para fechar a possível brecha do que aconteceu aqui".

As equipes fizeram um lobby com a FIA para mexer no regulamento e manter o pitlane aberto em período de safety car, para que os pilotos possam entrar para reparos.

Quando pressionado, Bertrand não entrou em um cenário no qual Di Grassi tivesse de fato parado e a possibilidade do brasileiro vencer a corrida com uma estratégia que ele admite que o impressionou.

"Não aconteceu porque não foi feito corretamente. Mas, de qualquer modo, precisamos reagir e mudar. Não posso dizer o que teria acontecido se ele tivesse feito tudo certo. No momento, a única coisa importante é que não funcionou. Mas poderia ter sido uma cena interessante de um ponto de vista das corridas".

A mais recente controvérsia da categoria vem após os abandonos em massa vistos em Valência, devido aos pilotos excederem os limites de energia.

Questionado pelo Motorsport.com se os eventos no ExCel Centre criavam mais um problema para a imagem da Fórmula E, com as pessoas usando as mídias sociais para criticar a categoria, Bertrand disse: "Isso é outra questão para mim".

"O problema para mim agora, em termos de imagem global, é mais o que aconteceu no pitlane, que no final não foi executado corretamente. Para mim, tá fechado nesse lado. Vamos garantir que não tenhamos manobras adicionais no futuro".

"Mas o problema real é mais o fato de que eles não pararam no momento em que tinham. Aí, certamente, lideraram a corrida por um tempo e chegaram até o fim também, o que não deveria ter acontecido".

