F-E: Günther assina com Nissan e.dams para próxima temporada

O piloto da Fórmula E Maximilian Günther encerrou sua passagem pela BMW/Andretti para assinar com a Nissan e.dams para a temporada de 2022 como companheiro de equipe de Sebastien Buemi. O alemão correu com a montadora alemã entre as temporadas de 2019 e 2021, tornando-se o mais jovem vencedor da competição, mas moverá após a saída do fabricante.

A equipe destino de Günther confirmou sua participação contínua na categoria ao se comprometer com os regulamentos da Gen3, o que aumenta as chances do piloto permanecer no grid enquanto desenvolvem o novo carro.

O alemão disse que "sente-se muito orgulhoso de fazer parte da família Nissan e.dams."

"A equipe tem grandes ambições na Fórmula E e estou muito motivado para contribuir para o sucesso deste projeto. Competir por uma das maiores montadoras do mundo é uma honra e um grande passo na minha carreira. Estou ansioso por esta jornada emocionante."

Maximilian Gunther, BMW i Andretti Motorsport, BMW iFE.21 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

A Nissan e.dams se recuperou na segunda metade da temporada 2019-20, vencendo em Berlim, enquanto se recuperava da proibição de seu inovador trem de força bimotor. A equipe entrou na temporada de 2021 como favorita ao título, mas uma nova unidade introduzida a partir de Mônaco não cumpriu essa promessa.

Oliver Rowland, que ocupou o lugar de Günther, deve ser anunciado na Mahindra nos próximos dias e já testou no simulador da equipe. O britânico foi apoiado pelo falecido fundador da equipe DAMS, Jean-Paul Driot, e obteve uma vitória e quatro poles pelo time.

Ao anunciar a contratação do alemão, o chefe de operações da Nissan, Ashwani Gupta, acrescentou: "Maximilian traz uma riqueza de experiência, com três vitórias na Fórmula E em seu currículo. Tenho certeza de que ele rapidamente se estabelecerá e terá sucesso no que é uma das redes mais talentosas de qualquer série de automobilismo."

"Nosso compromisso de longo prazo com a divisão nos dá uma plataforma poderosa, a partir da qual podemos demonstrar o desempenho empolgante de nossa tecnologia EV de emissão zero e como as corridas nos ajudam a construir carros melhores para nossos clientes, através de nossa colaboração de engenharia de transferência de recursos para a estrada."

A Nissan e.dams também confirmou que o atleta da Super GT e Super Formula Mitsunori Takaboshi continuará em seu papel de piloto de testes e reserva. Enquanto isso, Jann Mardenborough permanecerá no simulador da equipe.

