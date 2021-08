Vergne detona Fórmula E e ameaça sair: "Precisa mudar"; entenda

Bicampeão da Fórmula E, Jean-Éric Vergne detonou a dinâmica das corridas da categoria de monopostos elétricos, afirmou que tal realidade "precisa mudar" e colocou sua permanência no campeonato em xeque por causa do que chamou de "carnificina".

“Algumas coisas precisam acontecer na F-E para o campeonato seguir interessante”, disse o francês ao The Race. “Do jeito que as coisas estão agora… Se continuar assim, não sei se vou querer continuar, sendo sincero”, seguiu, mencionando sua permanência em longo prazo.

“Quando você vê o tipo de corrida que tivemos em Londres... Desculpa, mas aquilo não é coisa de campeonato mundial. Quando você vê tantos carros batendo uns nos outros, metade do grid terminando sem asa dianteira, você não chama isso de mundial. Virou carnificina. O carro é tão robusto que fica impossível de correr. Não gosto desse tipo de corrida, mas as coisas vão mudar ano que vem. Elas precisam mudar”, afirmou o piloto da DS Techeetah.

Entretanto, a mudança dos carros da categoria, que passarão da segunda para a terceira geração, acontecerá somente em 2023, de modo que as esperanças de Vergne recaem sobre o regulamento desportivo da F-E. De todo modo, o francês deve seguir na sua equipe.

“Acho que é justo dizer que a chegada de novas pessoas na equipe representa um momento crucial para mim. Eu pensei que seria melhor esperar e ver se a equipe vai continuar, se algo bom vai acontecer", disse.

"Mas você não pode ter uma boa carreira baseado em ver se algo vai acontecer ou não. Talvez seria o caso de ir para outro lugar, mas eles [novos donos] vieram na hora certa, com a atitude certa. Acho que isso é algo que me faz querer continuar", completou o maior campeão da F-E.

