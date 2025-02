Na manhã de sexta-feira (14), Maximillian Gunther, da DS Penske, garantiu a pole position no treino classificatório para a corrida 1 do e-Prix de Jeddah da Fórmula E, com tempo de 1min14s911 e superando o compatriota Pascal Wehrlein, da Porsche, na disputa final. Oliver Rowland, da Nissan, larga em terceiro.

O brasileiro Lucas di Grassi, da Yamaha Lola, não teve boa performance foi eliminado na primeira fase de classificação, terminando em 10º lugar do grupo A, com 0,844 segundos de diferença para Taylor Barnard, o mais rápido da divisão, que marcou tempo de 1min17s429.

Di Grassi e seu companheiro de equipe, Zane Maloney, receberam uma punição de 20 posições no grid pela quebra dos lacres das unidades de potência MGUs depois que a Lola Yamaha ABT solicitou permissão para consertar problemas técnicos no carro. Com isso, o brasileiro irá largar em 21º.

Junto do piloto da McLaren, quem passou para a fase mata-mata do classificatório de Jeddah I foi Maximillian Gunther, da DS Penske; Nyck de Vries, da Mahindra; e Mitch Evans, da Jaguar.

No grupo B, Oliver Rowland, da Nissan, foi o mais veloz, com tempo de 1min17s182. Junto dele, classificaram para a segunda fase Jake Hughes, da Maserati; Pascal Wehrlein, da Porsche; e Dan Ticktum, da Cupra Kiro.

Mata-mata

Já nas quartas de final, Gunther eliminou De Vries, aproveitando um primeiro e último setores melhores, enquanto o novato Barnard superou Evans. No duelo entre Wehrlein e Hughes, o alemão levou a melhor e, na última disputa, Rowland conseguiu vencer Ticktum, que teve a volta deletada.

O embate entre Barnard e Gunther abriram as semifinais do quali de Jeddah I, com a experiência de Gunther pesando contra o jovem piloto papaia, garantindo a sua vaga na final.

Na outra chave, Wehrlein e Rowland se enfrentaram, com o alemão da Porsche conquistando o lugar na final nas últimas curvas da disputa com o piloto britânico.

No duelo alemão pela pole position para a primeira corrida saudita, Gunther superou as expectativas e garantiu a primeira colocação na largada da corrida I, que acontece na tarde desta sexta-feira, às 14h05.

