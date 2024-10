O teste de pré-temporada da Fórmula E está ameaçado devido às fortes inundações na região de Valência, que destruíram as estradas de acesso ao Circuito Ricardo Tormo.

Quatro dias de testes para o campeonato totalmente elétrico estão programados para acontecer entre 4 e 7 de novembro, que deve ser a única corrida oficial para todas as 11 equipes antes do início da temporada em São Paulo, em 7 de dezembro.

O clima torrencial atingiu a região de Valência nas últimas 24 horas, com a queda de um mês de chuva em um espaço de oito horas, o que matou pelo menos 51 pessoas, de acordo com a BBC.

As inundações repentinas causaram uma enorme devastação, que incluiu a destruição total das principais estradas de entrada e saída do circuito local.

Os organizadores da F-E confirmaram que o circuito em si não foi danificado, mas que está inacessível por veículo, com opções alternativas sendo investigadas no momento - mais atualizações serão fornecidas.

Uma declaração de um porta-voz da F-E dizia: "Nossos pensamentos estão com as pessoas afetadas pelas condições climáticas extremas na Espanha".

Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Estamos trabalhando em estreita colaboração com as autoridades locais e representantes do Circuito Ricardo Tormo, em Valência, antes do teste oficial programado da FIA F-E na próxima semana".

"Devido a danos na estrada de acesso principal causados pelo rompimento de uma margem de um rio nas proximidades, o circuito está inacessível para veículos no momento".

"Quatro membros da equipe da Fórmula E ficaram no circuito na noite passada por precaução, mas estão seguros e podem ir e voltar do circuito a pé".

"As condições da pista não mostram sinais de danos, e continuamos a avaliar as garagens e o frete. Rotas alternativas de acesso dentro e fora do circuito estão sendo investigadas no momento".

"Estamos monitorando de perto a situação e forneceremos mais atualizações no devido tempo."

O Circuito Ricardo Tormo também deve sediar a conclusão da temporada de 2024 da MotoGP na semana seguinte, de 15 a 17 de novembro, e os organizadores ainda não fizeram nenhum anúncio público sobre se a final será realizada.

Mais recentemente, o GP da Emilia Romagna de 2023 foi cancelado pelos organizadores da Fórmula 1 após inundações na área.

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!