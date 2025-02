Depois de largar em segundo, Oliver Rowland, da Nissan, venceu a corrida 2 do e-Prix de Jeddah de Fórmula E. Taylor Barnard, da McLaren, segurou até o final e garantiu o segundo largar, e Jake Hughes, da Maserati, completa o pódio da etapa da Arábia Saudita.

Lucas di Grassi, da Yamaha Lola, até conseguiu ganhar posições, mas não conseguiu manter e terminou a corrida em 16º lugar.

Como foi a corrida?

Depois de uma largada adiada, Taylor Barnard garantiu a liderança e se manteve na frente do pelotão, enquanto Félix da Costa, que buscava posições, tomou um toque de Maximilian Gunther e rodou na pista.

A suspensão do carro de Gunther entortou, com o alemão precisando retornar seu DS Penske para abandonar a prova. Félix da Costa também abandonou a prova.

Di Grassi ativou o modo ataque e conquistou muitas posições, chegando a conquistar a segunda colocação. Depois de um tempo, o brasileiro perdeu algumas posições pela ativação do attack mode por outros pilotos.

Enquanto isso, Barnard perdeu a liderança para Oliver Rowland, que, em seguida, foi ultrapassado para Robin Frinjs, embolando ainda mais o pelotão que disputava a liderança.

Rowland, em terceiro, ativou o modo de ataque e tomou a liderança para si depois de passar Frinjs e Hughes, com Barnard correndo atrás e ativando o attack mode para tentar recuperar a primeira colocação, tática que se provou correta, com a ultrapassagem na volta 17.

Na volta 19, no entanto, Rowland tomou mais uma vez a liderança do novato da McLaren, enquanto Cassidy, com sua Jaguar, chegou à terceira colocação ultrapassando Vergne e buscando Barnard.

Em uma estratégia de economia de potência e uso do modo de ataque até o final, Jake Dennis, da Andretti, escalou o pelotão conseguiu chegar a liderança, ultrapassando Rowland, que em seguida ativou o recurso de maior uso de energia.

Mitch Evans abandonou a corrida na volta 25, depois de problemas no carro.

Barnard, depois de ativar o modo de ataque, mas perder posições, conseguiu uma ultrapassagem dupla, com direito a um momento ao lado de Vergne.

Na volta 29, Hughes tentou ultrapassar Barnard, mas o novato da McLaren não liberou espaço e empurrou o piloto da Maserati para fora da pista, garantindo a disputa até os últimos instantes, enquanto Rowland se manteve com tranquilidade na liderança até o final, garantindo a vitória.

CHRISTIAN FITTIPALDI como você NUNCA VIU: FAMÍLIA, momento da F1, Stock Car, NASCAR e muito mais

