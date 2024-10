A MotoGP diz que "continua comprometida" com a realização do GP de Valência, o último da temporada, conforme programado para novembro, mas que seu foco está no apoio depois que as enchentes na região espanhola destruíram estradas e mataram mais de 50 pessoas.

O circuito Ricardo Tormo, em Valência, está programado para sediar a tradicional rodada final da categoria rainha de 15 a 17 de novembro, além do dia de testes pós-temporada em 19 de novembro, mas isso foi colocado em dúvida depois que fortes inundações destruíram as estradas de acesso ao redor do circuito.

As autoridades da MotoGP anunciaram que o circuito não foi danificado pelas enchentes e está sendo usado como centro de socorro, após mais de 50 mortes e muitas pessoas ainda desaparecidas.

O clima torrencial atingiu a região de Valência nas últimas 24 horas, com a chuva de um mês caindo em um espaço de oito horas. Devido ao desenvolvimento da situação na região, a MotoGP pediu que o foco fosse o apoio à crise e às pessoas afetadas antes de tomar uma decisão final sobre o GP de Valência no próximo mês.

"Todos estão cientes da situação atual em Valência, causada pelas fortes chuvas e inundações", diz um comunicado da MotoGP.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Infelizmente, houve mais de 50 mortes na região e muitas pessoas ainda estão desaparecidas. Nossos corações estão com as vítimas e seus entes queridos".

"Felizmente, não houve feridos dentro da equipe do circuito, mas há danos extensos no exterior da instalação, especialmente no acesso ao circuito".

"Fomos informados de que a pista do GP em si parece estar em boas condições, embora uma avaliação completa ainda esteja em andamento".

"Como todos devem entender, seria insensível e irresponsável falar sobre o evento [GP de Valência] no momento atual".

"O foco deve continuar a ser ajudar as pessoas afetadas e o circuito está sendo usado como um centro de ajuda. Como MotoGP, devemos tentar ajudar de todas as formas possíveis".

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"No entanto, tanto as autoridades locais quanto a MotoGP continuam comprometidas com a realização do evento na data programada e trabalharão incansavelmente para isso".

"Vamos acompanhar com mais informações quando estiverem disponíveis e comunicaremos o mais rápido possível se houver mudanças na configuração do evento".

O circuito de Valência e os arredores sediaram os FIA Motorsport Games no último fim de semana, que não foram afetados, e a pista também deve sediar os testes de pré-temporada da Fórmula E entre 4 e 7 de novembro.

Mais recentemente, o GP da Emilia Romagna de 2023 foi cancelado pelos organizadores da Fórmula 1 após inundações na área.

