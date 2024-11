Marc Márquez concentrou sua reunião com a mídia na quinta-feira, antes do GP da Malásia, nas notícias dramáticas que saíram de Valência após as fortes tempestades que devastaram a região, faltando menos de três semanas para a corrida em sua terra natal, a última da temporada de MotoGP e provavelmente aquela em que o campeonato deve ser decidido.

"Como espanhol, é muito difícil ver essas imagens. Teoricamente, haverá uma corrida em Valência daqui a três semanas, mas neste momento todos os recursos devem ser destinados a ajudar as famílias que ficaram desabrigadas", disse o hexacampeão da categoria rainha.

'Sabemos que a área ao redor do circuito foi muito danificada, mas não faz sentido gastar dinheiro para consertar os acessos; os recursos devem ir para ajudar as pessoas".

"Do ponto de vista ético, não acho que o GP de Valência deva ser realizado, seria um erro", disse ele. "A única ideia que faria sentido seria se todos os lucros fossem para as famílias. Mas, olhando para as imagens daqui, se for possível arrecadar dinheiro para realmente ajudar as pessoas afetadas, essa seria a única opção lógica".

Enquanto o campeonato avalia as opções e alternativas sobre o que fazer com a corrida de Valência, Márquez foi muito claro sobre sua posição: "Agora eles têm que se reunir e decidir, mas eu já teria decidido".

Um cancelamento que, para o piloto espanhol, não significa que o campeonato tenha terminado aqui. "Teria que haver outra corrida em outro lugar, dois GPs já foram cancelados este ano, não faria sentido terminar o campeonato aqui agora, teria que haver outra corrida em outro lugar, mas eu também sei como as equipes estão no final do ano, não é fácil para elas financeiramente".

"É muito cedo, isso aconteceu há dois dias. Temos que avaliar tudo e ver o que é melhor do ponto de vista do fator humano, não do evento, temos que ver o que é melhor fazer para ajudar as pessoas e decidir com base nisso".

"Não estou dizendo que cancelaria, teria que saber tudo o que está por trás disso, mas vendo as imagens que nos chegam de Valência, como ser humano, todos os recursos materiais e tempo, porque agora o que está faltando são mãos, eu as dedicaria a ajudar as pessoas".

No aspecto esportivo, o espanhol foi muito sucinto em sua avaliação do GP da Malásia. "Historicamente, esse tem sido um dos circuitos mais difíceis para mim. Se na Tailândia, na sexta-feira, ficamos em quarto lugar, a ideia seria repetir isso aqui", concluiu.

Pecco SE IMPÕE contra Martín, e Márquez ERRA em Chang! Iannone volta à MotoGP | Moto2 e Lucas Moraes

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast analisa Martín x Pecco na Tailândia e reta final da temporada 2024 da MotoGP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!