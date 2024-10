A direção da Fórmula E confirmou oficialmente a realização de um texte exclusivo para mulheres pilotos na pré-temporada da categoria, marcada para este mês de outubro, em Valência.

A pré-temporada para o Mundial de carros elétricos começará no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, entre 4 e 7 de novembro, para todas as 11 equipes e 22 pilotos titulares do grid, sendo a única chance deles terem contato com o novo carro, o Gen3EVO, antes do ePrix de São Paulo em 7 de dezembro.

Embora a pré-temporada tenha quatro dias de duração, a sessão da tarde de quinta-feira, 7 de novembro, será exclusiva para mulheres pilotos, com as equipes obrigadas a ter pelo menos uma piloto, mas incentivadas a colocar duas nos Gen3EVO.

Em 2018, a categoria já havia feito um teste assim em Diriyah, e, embora as equipes ainda não tenham anunciado formalmente quais pilotos participarão, várias equipes já têm vínculos com mulheres. Isso inclui a tricampeã da W Series e piloto da Indy NXT, Jamie Chadwick, que corre com a Andretti e testou um dos carros da equipe na Indy esta semana. A britânica de 26 anos também teve a oportunidade de dirigir o Gen3EVO da F-E na última temporada, em Portland.

No início do ano, a campeã da F1 Academy, Marta García, participou do teste oficial de novatos em Berlim com a ERT, assim como Alice Powell na Envision.

Marta Garcia, Equipe ERT de Fórmula E Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Nos 10 anos de existência da F-E, apenas três mulheres disputaram alguma corrida, sendo todas na era do Gen1.

Katherine Legge fez duas participações com a Amlin Aguri em 2014, sem pontuar, assim como Michela Cerruti com a Trulli no mesmo ano.Já Simona de Silvestro fez uma temporada completa com a Andretti em 2016, tendo como melhor resultado dois nonos lugares.

Embora todos os pilotos possam experimentar o novo carro Gen3EVO na Espanha, o desenvolvimento do Gen4, que será usada a partir da temporada 2026/27, já está em andamento e acredita-se que incluirá a direção hidráulica - um sistema que não existe nos carros de F2 e F3 e que tem sido amplamente reconhecido como uma barreira para as pilotos mulheres.

Jeff Dodds, CEO da Fórmula E, disse: "Sabemos que não há uma solução simples para uma maior diversidade no automobilismo. No entanto, se quisermos realmente dar às mulheres igualdade, oportunidade e visibilidade em nossa categoria, as condições para todas precisam ser as mesmas para ajudar em seu desenvolvimento e testá-las em relação às que já estão no grid de largada".

"Ao contrário de outras categorias em que as mulheres têm de usar maquinário antigo ou restrito, elas usarão o carro Gen3EVO de última geração, que acelera 30% mais rápido do que um carro de F1, exatamente como fazem os pilotos do campeonato. Também reconhecemos que um teste não resolverá o problema de longa data, mas temos que começar de algum lugar, sabendo que há um longo caminho a percorrer e garantindo que estamos tomando medidas proativas e consistentes que continuem a progredir".

"Como um esporte automobilístico com uma divisão quase igual de fãs do sexo masculino e feminino, assim como na F-E, incluindo minhas equipes Exec e Director, acreditamos que é justo que nossos pilotos e o ecossistema mais amplo sejam representativos daqueles que acompanham e apoiam o esporte".

