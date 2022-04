Carregar reprodutor de áudio

Stoffel Vandoorne conquistou a vitória no E-Prix de Mônaco da Fórmula E, ultrapassando o pole position Mitch Evans para negar ao piloto da Jaguar uma terceira vitória consecutiva na temporada. Os brasileiros Lucas di Grassi e Sergio Sette Câmara terminaram em sexto e 13º, respectivamente.

Após começar forte para combater qualquer ameaça do companheiro de primeira fila, Pascal Wehrlein, o neozelandês manteve a liderança durante o primeiro terço da prova, ditando o ritmo.

No entanto, à medida que a ação da corrida se desenrolou lentamente, Evans foi ameaçado por Wehrlein, que considerou uma ultrapassagem na Nouvelle Chicane, mas decidiu não fazê-la.

Isso ocorreu no momento em que vários pilotos optaram por gastar suas primeiras ativações do modo de ataque, onde Jean-Eric Vergne foi o primeiro entre os ponteiros a usar o modo de potência de 250kW.

Assim, o carro da DS Techeetah estava em posição de assumir a liderança quando Evans e Wehrlein utilizaram seus próprios modos de ataque, enquanto Wehrlein finalmente passou o pole após ele sofrer com a energia disponível.

Evans perdeu mais um lugar para Vandoorne, enquanto Wehrlein passou por Vergne para assumir a liderança da corrida.

No entanto, Wehrlein começou a perder ritmo, dando a liderança a Vergne, que pegou sua segunda dose de modo de ataque na volta seguinte.

Tomando a linha larga no Casino Square, Vergne não teve opção de deixar Vandoorne e Evans passarem, e sua miséria foi agravada quando o Porsche de Wehrlein parado após o túnel causou uma full course yellow, o que fez seu modo de ataque expirar.

Andre Lotterer, Porsche, Porsche 99X Electric, Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Robin Frijns, Envision Racing, Audi e-tron FE07 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Pouco depois, o Porsche de Andre Lotterer estimulou a chegada do carro de segurança.

Lotterer estava tentando se manter à frente de Oliver Rowland na Sainte Devote, e a investida ambiciosa do britânico não apenas resultou em seu Mahindra batendo na parede, mas também deixou Lotterer sem ter para onde ir, exceto a barreira Tecpro.

Com a corrida recomeçando na volta 21, Vandoorne mal precisou olhar para trás e, embora Evans tenha conseguido diminuir uma diferença que antes era de três segundos, o blga cruzou a linha para garantir a vitória - e a liderança do campeonato.

Evans superou seus problemas de energia anteriores, parcialmente exacerbados por estar na liderança, para construir uma vantagem de dois segundos sobre Vergne e conquistar um segundo lugar conciliador.

O francês completou o pódio após seu período anterior na liderança, embora estivesse sob forte ataque de Robin Frijns no final da corrida, quando o piloto da Envision fez algumas ativações do modo de ataque para subir desde o sétimo lugar no grid.

Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21, Maximilian Gunther, Nissan e.dams, Nissan IM03 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Resultados completos do e-Prix de Mônaco

