Carregar reprodutor de áudio

Fernando Alonso lembrou de seu teste com a Jaguar em 2002, quando guiou pela primeira vez em Abu Dhabi o carro de Fórmula 1 da Aston Martin.

Antes de sua mudança para a Aston Martin em 2023, Alonso teve permissão para completar uma primeira participação com a equipe no início desta semana no teste de pós-temporada no Circuito Yas Marina.

Alonso completou 97 voltas no AMR22 e disse que agora está "mais de 100% feliz" com sua decisão de trocar a Alpine pela equipe britânica após o primeiro teste.

Mas o carro não teve nenhum patrocinador devido ao acordo existente de Alonso com a Alpine, o que significa que foi reduzido à sua pintura verde base, apresentando apenas decalques da Aston Martin, Pirelli e FIA. Alonso também teve que usar macacão preto e um design de capacete de camuflagem.

Quando Alonso entrou pela primeira vez na garagem ao lado do embaixador da Aston Martin e ex-piloto Pedro de la Rosa na manhã de terça-feira, ambos perceberam que era semelhante a quando ele testou para a Jaguar em 2002.

“Entramos na garagem juntos esta manhã e vimos o carro verde”, disse Alonso quando questionado pelo Motorsport.com sobre a conexão.

“Nós dois dissemos: 'Isto é exatamente como o Jaguar em 2002!' Mas sim, este é um projeto completamente diferente, com certeza.”

Fernando Alonso, Jaguar R3 Photo by: Motorsport Images

Alonso trabalhava como piloto de testes da Renault em 2002, quando foi convocado pelo então chefe da Jaguar F1, Niki Lauda, ​​para completar um teste no carro R3 em Silverstone no final de maio.

A temporada viu de la Rosa correr pela Jaguar ao lado de Eddie Irvine, mas a equipe teve dificuldades, marcando apenas oito pontos e terminando em sétimo na classificação, sua performance melhorou depois de introduzir um novo carro no meio do ano.

“Esta manhã, quando Fernando veio, estávamos olhando para o carro sem marca e eu brinquei com ele porque em 2002 fizemos um teste com a Jaguar”, lembrou de la Rosa.

“Eu estava correndo lá. Eles chamaram Fernando para dizer o quão rápido este carro poderia ir, porque Niki estava começando a pensar que eu e Eddie estávamos apenas nos divertindo lá! O carro estava sem marca, verde, ele tinha um macacão todo branco, agora ele tem preto.

“Eu olhei para ele e ele disse, você se lembra? E 20 anos depois, é exatamente o mesmo cenário: um carro verde, de macacão sem marca.”

Na época de seu teste em 2002, Alonso estava sendo associado a uma possível mudança para a Jaguar na mídia espanhola e, embora tenha feito o terceiro tempo mais rápido do teste em Silverstone, ele afirmou que estava "só pensando na Renault" para o futuro.

A Renault acabaria entregando a Alonso uma vaga em 2003, quando ele se tornou o mais jovem vencedor da história da F1 antes de vencer campeonatos com o fabricante francês em 2005 e 2006.

VÍDEO: Ricciardo será sombra para Pérez na Red Bull?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate 'treta' entre Verstappen e Pérez no GP de São Paulo