Sette Câmara correrá pela NIO 333 na temporada 2023 da Fórmula E

Carregar reprodutor de áudio

Sérgio Sette Câmara terá uma nova casa para a temporada 2023 da Fórmula E. O brasileiro foi anunciado como o novo piloto da equipe NIO 333, confirmando sua saída da equipe Dragon Penske após dois anos e meio.

Sette fez sua estreia na F-E pela Dragon em 2020, na maratona de seis corridas em Berlim para encerrar a temporada, seguindo com a equipe nas temporada 2021 e 2022, tendo como melhor resultado um nono lugar.

Apesar das limitações do carro da Dragon, Sette impressionou, conseguindo boas performances com a equipe nas classificações. E no ePrix de Londres deste ano estava lutando pelo pódio até um problema na reta final, terminando em nono.

Isso lhe valeu a manutenção no grid com a NIO 333, outra equipe que sofreu com o Gen2, mas que espera uma era Gen3 mais competitiva, graças a uma nova estrutura de gerenciamento.

"Estou muito feliz por me unir à família da NIO 333, e quero agradecer a todos que acreditaram em mim", disse. "Sempre fui aberto sobre meu desejo de seguir na Fórmula E, e estou muito animado com o Gen3".

Oliver Turvey, NIO 333 Racing, NIO 333 001 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

A NIO fez sete pontos na temporada passada, todos com Oliver Turvey e Dan Ticktum no segundo ePrix de Roma.

A identidade do companheiro de Sette ainda não foi revelada, mas Ticktum disse anteriormente ao Motorsport.com que gostaria de seguir na equipe.

A Dragon deve fechar com o atual campeão Stoffel Vandoorne e o bicampeão Jean-Éric Vergne, enquanto a Maserati manterá Edoardo Mortara, enquanto a segunda vaga pode mudar dependendo da ida (ou não) de Nyck de Vries para a F1.

Já a Envision se aproxima de anunciar Sébastien Buemi ao lado de Nick Cassidy, enquanto a McLaren precisa confirmar seu segundo piloto.

Veja como está o grid da Fórmula E para 2023:

Equipe Trem de Força Pilotos Abt Mahindra Robin Frijns e Nico Muller Andretti Porsche Jake Dennis e Andre Loterrer Dragon Penske A Confirmar A Confirmar Envision Jaguar Nick Cassidy e A Confirmar Jaguar Jaguar Mitch Evans e Sam Bird Mahindra Mahindra Oliver Rowland e Lucas di Grassi Maserati (ex-Venturi) Maserati A Confirmar McLaren Nissan René Rast e A Confirmar NIO 333 NIO Sérgio Sette Câmara e A Confirmar Nissan Nissan Norman Nato e Sacha Fenestraz Porsche Porsche Pascal Wehrlein e António Félix da Costa

Motel na Coreia: Mari Becker revela bizarrice em GP, com inseticida, corda da sobrevivência e mais sobre F1

Podcast #195 - Fantasma de Abu Dhabi assombra Monza: o que mudar na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: