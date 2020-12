A Fórmula E sofreu dois grandes baques nesta semana com os anúncios das saídas de Audi e BMW da categoria.

A BMW, que contava Maximillan Günter e Alexander Sims no comando dos seus bólidos havia conquistado três vitórias na última temporada. A Audi, por sua vez, se retira da categoria como equipe de fábrica mas ainda fornecerá seu trem de força para a Virgin até 2023.

Competindo no último fim de semana da temporada 2020 da Porsche Cup, Nelsinho Piquet, primeiro campeão da categoria, falou sobre a 'debandada' dessas grandes montadoras com naturalidade e sobre os ciclos de investimento no automobilismo.

“Difícil falar, mas montadoras sempre tentam fazer estratégias de marketing diferentes. Essas duas marcas estiveram na Fórmula E por alguns anos e é a mesma coisa de equipes na Fórmula 1 que entram e saem, é cíclico.”

Piquet também afirmou que não acredita em um enfraquecimento na categoria dos carros elétricos.

“Eu acho que não está frágil, até porque, teoricamente, a cada ano que passa os carros elétricos vão ficando mais importantes. Às vezes essas marcas já usufruíram da categoria tudo que eles queriam, os gastos na Fórmula E são altos e às vezes os gastos estão maiores do que eles previam pra se manterem competitivos.”

Piquet conquistou o título da Fórmula E na temporada inaugural da categoria, 2014/2015, competindo pela China Racing, hoje NIO 333 FE Team.

