Assista ao vivo: 4ª etapa da Le Mans Virtual Series neste sábado

Miami, Flórida - 17 de dezembro de 2021 - A etapa final da série virtual Le Mans de 2021, as 500 milhas de Sebring, acontece amanhã (sábado, 18 de dezembro) na lendária e histórica Sebring International Raceway (FL).

As aproximadamente quatro horas de corrida proporcionarão uma última oportunidade para que as equipes se posicionem de forma estratégica e para que os pilotos demonstrem sua habilidade, experiência e conhecimento antes das 24 Horas da final de Le Mans Virtual que será realizada inteiramente on-line em janeiro. Esta corrida ainda pode ser uma das mais desafiadoras até o momento para os competidores.

Na quarta das cinco etapas da temporada 2021-22, 114 pilotos profissionais e simuladores pilotarão os 38 protótipos e inscrições GTE (lista de inscrições AQUI) no antigo aeródromo, uma das mais antigas pistas operadas continuamente nos Estados Unidos. Suas 17 curvas são pontuadas por longas retas e uma mistura de curvas de alta velocidade e muito técnicas mais lentas.

Os solavancos da pista é principal ponto que se destaca em Sebring, sendo a característica que é mencionada por cada um dos pilotos que competiram lá. O asfalto envelhecido e os trechos de concreto do circuito fazem uma volta altamente desafiadora e divertida e cada piloto deve prestar atenção ao slogan da Sebring Raceway: "Respeite os solavancos".

A transmissão ao vivo contará com comentários da voz da FIA World Endurance Championship, Martin Haven, juntamente com Chris McCarthy e Lewis McGlade. A cobertura começará às 9h30, com a corrida começando 30 minutos depois. Detalhes completos de como acompanhar e quando sintonizar a transmissão para toda a ação estão detalhados no visual acima e nas informações abaixo.

Liderando a batalha entre os 21 participantes do protótipo, os líderes do campeonato LMP, o Nº 123 Team Redline, com os vencedores do Spa e Nürburgring Felix Rosenqvist (ex-piloto de F1 e atual estrela do INDYCAR) e Bono Huis (campeão da Fórmula Pro Series 2021 rFactor2 ) sendo reintegrados para esta rodada pelo extremamente competente Atze Kerkhof.

Apenas 3,5 pontos atrás deles em segundo lugar está o Nº 4 Floyd ByKolles Burst de Tom Dillmann, Jesper Pedersen e Jernej Simončič, um dos alinhamentos mais consistentes de toda a temporada. Todos os participantes terão como objetivo um resultado forte no evento Sebring para consolidar suas posições à frente do pagamento de pontos duplos, e potencial premiação na rodada final em janeiro.

Dos cinco fabricantes (Ferrari, Porsche, BMW, Corvette e Aston Martin) inscritos na categoria GTE, foi a BMW M8 GTE nº 888 da equipe TESLA R8G Esports que conquistou os pontos de vitória para a última rodada, a primeira da temporada. A batalha pelas honras do campeonato é tão apertada nesta classe quanto na categoria LMP. A equipe número 71 da BMW Team Redline BMW M8 GTE lidera com uma vantagem de 4,5 pontos sobre a equipe número 91 da Porsche Esports Team 911 RSR GTE, com ambas as equipes com um alinhamento de pilotos inalterado.

A Série Le Mans Virtual reúne pilotos de alto nível e da vida real, como Alex Palou, Stoffel Vandoorne, Sake Karam e Louis Deletraz, e alguns dos melhores simuladores do mundo para competir juntos em cinco provas de enduro de 4 a 24 horas de duração e conclui com as 24 Horas de Le Mans Virtual que serão realizadas em janeiro de 2022.

Este evento agora será realizado on-line apenas em resposta às variantes Covid-19 em andamento e às recentes diretrizes do governo relacionadas com a variante Omicron, bem como restrições mais rígidas de viagens internacionais em toda a Europa relacionadas com a variante Omicron, o que levou ao cancelamento dos planos da maioria das equipes e parceiros para participar pessoalmente do evento.

Este são os horários que você pode acompanhar as corridas, ao vivo e sem interrupções:

Sábado, 18 de dezembro:

6:00 - 8:00 AM - Warm up

9:30 AM - Série Virtual de Le Mans ao vivo

10:00 AM - 500 Milhas de Sebring - RACE

Sobre a série virtual Le Mans

Le Mans Virtual Series é uma série global e de elite composta por cinco etapas que reúnem as melhores equipes de enduro e simulação de corridas para competir em algumas das pistas de corrida mais famosas do mundo.

Os pilotos internacionais licenciados pela FIA no mundo real se unem aos principais protagonistas do esporte para enfrentar clássicos do enduro por um fundo total de prêmios de US$ 250.000, culminando nas prestigiadas 24 Horas de Le Mans Virtual, que serão realizadas inteiramente on-line.

A Série Le Mans Virtual é uma joint venture entre o principal desenvolvedor de jogos de corrida, editor e fornecedor do ecossistema esportivo da série oficial de corridas de automobilismo em todo o mundo, Motorsport Games, e o Automobile Club de l'Ouest (ACO) - o criador e organizador das 24 Horas de Le Mans e o promotor do Campeonato Mundial de Enduro do FIA (FIA WEC) www.lemansvirtual.com

Rodada 1: 4 Horas de Monza, Itália - 25 de setembro de 2021 - Somente online

Rodada 2: 6 Horas de Spa, Bélgica - 16 de outubro de 2021 - Somente online

Rodada 3: 8 Horas de Nürburgring, Alemanha - 13 de novembro de 2021 - Somente online

Rodada 4: 6 Horas de Sebring, EUA - 18 de dezembro de 2021 - Somente online

Rodada 5: 24 Horas de Le Mans Virtual - 15/16 de janeiro de 2022 - Somente online