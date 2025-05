Mohammed Ben Sulayem está se preparando para concorrer à reeleição para o cargo de presidente da FIA, órgão regulador da Fórmula 1 e do automobilismo mundial. A votação, que será no fim deste ano, ocorre em um momento difícil para a organização, que foi abalada por demissões e tensões com os pilotos.

Ben Sulayem assumiu o comando da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) no lugar de Jean Todt após eleição em 2021. Ele agora está preparando uma campanha para o segundo mandato, mas a votação pode ser obscurecida por uma série de controvérsias que atingiram a entidade desde que ele assumiu o cargo.

Quase tão logo o ex-piloto de rally chegou a posição, controvérsias começaram. Em 2022, uma proibição de joias para pilotos e verificações de roupas íntimas à prova de fogo abalaram a F1 e as tensões só aumentaram nos anos seguintes. Agora, para acompanhar os maiores problemas que atingiram a FIA nos últimos meses, reunimos os escândalos que atingiram o órgão no ano passado.

Suposta interferência nas corridas de F1

No início de 2024, Ben Sulayem enfrentou uma investigação sobre sua gestão da FIA, que incluiu alegações de que ele interferiu no resultado de determinadas corridas de F1.

O presidente da FIA foi investigado depois que um denunciante o acusou de tentar interferir no resultado do GP da Arábia Saudita de 2023. Foi alegado que Ben Sulayem tentou anular uma penalidade de tempo de 10 segundos imposta a Aston Martin de Fernando Alonso.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, lidera Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

O comitê de ética da FIA, apoiado por consultores externos, investigou as alegações durante um período de 30 dias. Após a conclusão de seu relatório, Ben Sulayem foi inocentado de interferir nas corridas.

Governança da FIA questionada

Em maio de 2024, a primeira saída de destaque da FIA ocorreu quando a diretora executiva Natalie Robyn deixou o órgão dirigente. Antes de sua saída, Robyn levantou questões sobre a governança da FIA e suas práticas profissionais e destacou especificamente questões relacionadas às finanças da FIA e ao cargo de seu presidente.

Um ano após a saída do cargo, Robyn falou sobre as questões que levantou, dizendo que a organização enfrentava "sérios desafios estruturais contínuos" e acrescentou que os problemas ameaçavam "tanto a credibilidade quanto a eficácia de longo prazo de uma instituição importante".

Começam as proibições de xingamentos aos pilotos

A FIA logo provocou o desprezo dos pilotos que competiam em categorias sancionadas por ela quando tentou reprimir os palavrões no rádio da equipe e nas conferências de imprensa.

O piloto da Red Bull, Max Verstappen, foi o primeiro a expor descontentamento em relação a esse assunto, quando recebeu uma ordem de serviço comunitário por falar palavrões em uma coletiva de imprensa. Desde então, o debate só aumentou e pilotos de outras categorias foram envolvidos na polêmica.

George Russell, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Os pilotos do Mundial de Rally protestaram contra a proibição concordando em falar com os repórteres apenas em seus idiomas nativos, em vez de inglês, e George Russell disse que o debate havia ficado "fora de controle".

Finalmente, depois de meses de idas e vindas, Ben Sulayem disse em abril de 2025 que estava aberto a mudar o código desportivo do órgão regulador em relação a palavrões e "linguagem inapropriada".

Saída de Niels Wittich

Outra saída de alto nível na FIA ocorreu em novembro de 2024, quando o diretor de corrida da F1, Niels Wittich, foi removido da função.

Na época, sua saída foi chamada de "estranha" por Verstappen e "surpreendente" pelo próprio Wittich, depois de ele ter ocupado o cargo por pouco mais de dois anos. Desde então, Wittich revelou que "ninguém foi capaz de me dar uma resposta" sobre o motivo pelo qual ele foi dispensado do cargo antes do GP de Las Vegas de 2024.

Foi uma medida que provocou reações contrárias de especialistas e membros da F1 e, após o anúncio, o diretor da Associação de Pilotos de Grand Prix (GPDA, na sigla em inglês), George Russell, disse: "Alguns pilotos estão realmente fartos da situação porque ela continua indo na direção errada".

Seus comentários foram seguidos por uma resposta de Ben Sulayem, que disse que a mudança "não era da conta deles. Desculpe."

Mais figuras sênior deixam o cargo

Outras saídas afetaram a organização apenas algumas semanas depois, quando o comissário de bordo sênior Tim Mayer e a diretora de corrida da F2, Janette Tan, também deixaram a organização.

Mohammed ben Sulayem, presidente da FIA, Nikolas Tombazis, diretor de monopostos da FIA Foto de: Rudy Carezzevoli / Motorsport Images

Tan deixou a organização poucos dias antes de supervisionar sua primeira corrida, o evento da F2 no Qatar, e nenhum motivo para sua saída foi divulgado. Mayer deixou seu cargo de comissário de bordo da FIA ao mesmo tempo, sem um motivo oficial para sua saída.

No entanto, acredita-se que sua demissão ocorreu em meio a tensões com Ben Sulayem sobre as circunstâncias que envolveram uma invasão de pista no GP dos Estados Unidos.

Poucos dias depois de deixar seu cargo, Mayer atacou o presidente da FIA. Ele atribuiu a Ben Sulayem a polêmica repressão aos palavrões e disse que o ex-piloto de rally "se envolveu diretamente na divulgação de suas opiniões" dentro da organização. Mayer também revelou que foi demitido de seu cargo por mensagem de texto, o que, segundo ele, "não fala bem da administração da federação".

Funcionários impedidos de participar das reuniões da FIA

O rompimento entre a FIA e seus membros aumentou em fevereiro, quando vários funcionários de alto escalão foram impedidos de participar de uma reunião do Conselho Mundial de Esporte a Motor (WMSC, na sigla em inglês).

Em uma reunião no dia 26 de fevereiro, a FIA tentou reprimir os vazamentos que vinham de dentro da organização, exigindo que todos os membros presentes na reunião assinassem um acordo de confidencialidade (NDA). O vice-presidente da federação Robert Reid, e David Richards, presidente da UK Motorsport, recusaram-se a assinar o NDA e, posteriormente, não puderam participar da reunião do WMSC.

A organização disse que os documentos tinham o objetivo de "garantir relações confidenciais entre todas as partes". Na época de sua proibição, Reid e Richards não fizeram comentários sobre o assunto.

Robert Reid, FIA Foto de: JEP / Motorsport Images

Robert Reid pede demissão

Apenas dois meses depois do ocorrido, Reid deixou claro seus sentimentos sobre a situação da FIA e renunciou ao cargo de vice-presidente. O ex-piloto do WRC renunciou ao cargo em 10 de abril com efeito imediato, citando uma "quebra dos padrões de governança" na FIA. Depois de ocupar o cargo por mais de três anos, Reid disse que sua renúncia "não tem a ver com personalidades, tem a ver com princípios".

Ele disse que o automobilismo merecia "uma liderança que fosse responsável, transparente e orientada pelos membros", antes de acrescentar que não poderia "continuar, de boa fé, a fazer parte de um sistema que não reflete esses valores".

Carlos Sainz pai pode concorrer à eleição

Menos de um mês após a saída de Reid, a presidência da FIA está de volta aos holofotes, já que o piloto de rally Carlos Sainz parece estar se preparando para se candidatar ao cargo máximo do automobilismo.

Segundo informações, várias figuras importantes do mundo do automobilismo abordaram o ex-campeão mundial de rally e vencedor do Dakar sobre a possibilidade de concorrer com Ben Sulayem. Caso Sainz decida fazer campanha para o cargo, terá que conquistar a maioria absoluta na votação do primeiro turno ou a maioria simples no segundo turno de votação em uma reunião da Assembleia Geral da FIA.

A próxima assembleia geral, e com ela a próxima eleição presidencial, será realizada em Tashkent, no Uzbequistão, em 12 de dezembro.

PIASTRI JÁ É MAIOR QUE NORRIS? McLaren INOCENTADA, Max, COLAPINTO, Bortoleto e NOVATOS! Felipe Motta

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate NORRIS X PIASTRI, volta de COLAPINTO e MOMENTO de BORTOLETO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!