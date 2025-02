Felizmente, a temporada da Fórmula 1 começa na Austrália este ano e não no Bahrein, pelo menos para Lando Norris, piloto da McLaren.

"O Bahrein realmente não foi um bom lugar para nós", diz ele, relembrando os anos anteriores. "Meu melhor resultado lá foi provavelmente no meu primeiro ano. Acho que fiquei doente ou algo assim em 2019 e não melhorou muito desde então".

No entanto, a memória do britânico é um pouco enganosa, já que ele seguiu um sexto lugar em seu primeiro ano com dois quartos lugares em 2020 e 2021. Mas ele está certo sobre isso: Na nova era do efeito solo, a McLaren ainda não se deu bem no Bahrein.

O 14º lugar foi o melhor que a McLaren conseguiu nos dois primeiros anos em Sachir, antes de terminar em sexto e oitavo em 2024 - mas também bastante baixo para uma equipe campeã.

"Tivemos muitas dificuldades que não eram apenas específicas da pista, mas mais de natureza geral. Isso começou no Bahrein e depois continuou em outros circuitos", diz Norris.

A Austrália, por outro lado, sempre foi uma pista muito melhor, embora a corrida sempre tenha coincidido de perto com o Bahrein: quinto e sexto em 2022, sexto e oitavo em 2023 e até mesmo terceiro e quarto no ano passado.

"Portanto, estou animado - primeiro porque adoro a Austrália e, segundo, porque a pista é adequada para nós", diz Norris. "Ela tem muitas curvas de média a rápida, nas quais costumamos ser bons. É claro que sempre há trechos em que estamos um pouco atrás das outras equipes, mas mostramos que temos um dos melhores, se não o melhor, carro para todos os fins".

Embora ele não se oponha necessariamente a começar a temporada no Bahrein, porque também gosta da pista e é mais ou menos uma corrida em casa graças aos proprietários da equipe, Mumtalakat, "também é bom começar em outro lugar e, com sorte, manter o ritmo da temporada passada".

Para seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, no entanto, é algo especial que a temporada comece em Melbourne, porque para ele a Austrália é, obviamente, sua corrida em casa e ele está muito feliz por ser a abertura da temporada, como ele diz. "Sempre me lembro dessa corrida quando era criança, e tenho certeza de que o mesmo acontece com a maioria das pessoas nesta sala", diz ele.

"Estou muito empolgado por ser o primeiro GP do ano novamente", diz ele, mas acrescenta, em retrospecto, que está feliz por não ser a primeira corrida de sua temporada de estreia. "Isso teria sido muito difícil", diz o piloto da McLaren. "Mas agora estou apenas ansioso por isso."

É claro que todo o mundo da F1 também está ansioso para ver o desempenho das equipes na primeira corrida. Quem terá a melhor largada? Quem poderá ser a grande surpresa negativa? E isso pode ser melhor reconhecido em Melbourne do que no Bahrein, diz Piastri.

"Acho que Melbourne é provavelmente mais representativa como circuito de abertura do que o Bahrein - pelo menos para nós nos últimos anos. O Bahrein nunca foi nossa pista mais forte, mas em Melbourne ela sempre nos pareceu muito boa", diz ele.

"A pista tem um pouco de tudo. O asfalto, eu diria, é uma superfície bastante típica de muitos outros circuitos nesta temporada - relativamente nova e lisa. O Bahrein, por outro lado, agora é muito velho e áspero. Nesse aspecto, Melbourne é provavelmente um indicador melhor".

"Mas, em termos de layout, esses carros agora são tão sensíveis a cada pequeno detalhe que cada pista parece completamente diferente", continua ele. "Não é possível agrupá-las em determinadas características tão facilmente como antes".

"Agora temos tantas pistas exclusivas no calendário que iremos para a China no fim de semana seguinte e ainda não saberemos exatamente se o carro terá um comportamento semelhante ou completamente diferente", conclui.

CHRISTIAN FITTIPALDI como você NUNCA VIU: FAMÍLIA, momento da F1, Stock Car, NASCAR e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

CHRISTIAN FITTIPALDI como você NUNCA VIU: FAMÍLIA, momento da F1, Stock Car, NASCAR e muito mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!