Jos Verstappen, pai de Max Verstappen e ex-piloto de Fórmula 1, sempre foi duro com o filho para transformá-lo em um campeão. Desde então, o holandês conquistou quatro títulos e estabeleceu vários recordes na categoria.

Jos permaneceu ao lado do filho, embora seja conhecido principalmente por seu envolvimento nas brigas internas da Red Bull, muitas vezes fazendo críticas severas à direção. O pai do tetracampeão acha que seu filho não precisa mais de seus conselhos.

"É claro que estou ocupado com Max", disse Jos ao podcast On The RallyCoffee quando perguntado sobre suas prioridades. "São um pouco menores [meus deveres com ele] agora, mas é claro que eu lhe dei orientações no início de sua carreira, na Fórmula 1, e isso ainda permanece".

"Agora ele tem idade e sabedoria suficientes para fazer isso sozinho. E acho que sou eu quem ainda lhe diz honestamente o que vai bem e o que não vai. E ele aprecia isso", continuou.

Mas Jos Verstappen continua na vanguarda das críticas, o que, segundo ele, ajuda seu filho a melhorar: "Acho que todo mundo precisa de um pouco disso. Quero dizer, sempre tenho os melhores interesses dele em mente e, é claro, queremos ganhar tudo. Isso inclui críticas".

