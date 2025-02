F1: Haas revela VF-25, carro da temporada 2025

Embora ainda não tenham sido divulgadas fotos oficiais do carro da temporada 2025, chamado de VF-25, uma imagem do novo modelo de Fórmula 1 da Haas vazou nas mídias sociais, tirada em um shakedown no tradicional circuito de Silverstone domingo (16).

A nova pintura deixará de ter uma pintura quase completamente preta para voltar a ter o branco como uma das cores principais no carro branco, preto e vermelho.

A equipe americana terá o francês ex-Alpine Esteban Ocon a bordo de um dos monopostos. Ele será acompanhado pelo jovem novato britânico, Oliver Bearman, o que significa que a escuderia americana terá uma dupla de pilotos totalmente nova.

Confira abaixo o comparativo entre a pintura do carro de 2024, quando era pilotado por Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, e a nova:

CHRISTIAN FITTIPALDI como você NUNCA VIU: FAMÍLIA, momento da F1, Stock Car, NASCAR e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

CHRISTIAN FITTIPALDI como você NUNCA VIU: FAMÍLIA, momento da F1, Stock Car, NASCAR e muito mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!