Valentino Rossi pode ter se aposentado da MotoGP, mas não das pistas. E o Doutor já confirmou qual será seu destino em 2022: após anunciar que trocaria as duas pelas quatro rodas, o italiano disputará a temporada completa do GT World Challenge Europa (ex-Blancpain e FIA GT Series) neste ano com a equipe WRT, a bordo de um Audi R8 LMS GT3.

O italiano de 42 anos se despediu da MotoGP no final de 2021, colocando um ponto final em uma carreira de 26 anos nas corridas de moto, conquistando nove títulos entre as classes 125cc, 250cc e MotoGP, com um total de 115 vitórias.

Rossi já havia confirmado no ano passado que trocaria para corridas de GT neste ano, tendo disputado anteriormente as 12 Horas do Golfo com a Kessel Racing Ferrari. Ele participaria do evento no último fim de semana em Yas Marina, mas precisou abortar a presença após entrar em contato com alguém que havia testado positivo para Covid-19.

Após um teste com a WRT e um Audi R8 em dezembro em Valência, Rossi confirmou que disputará todas as 10 etapas da GTWC Europa, tanto no campeonato de Sprint quanto no de Endurance, com a principal equipe da Audi na categoria.

A WRT anunciou que Rossi dividirá um carro com os pilotos de fábrica da Audi, o que confirma que o italiano, que tem uma classificação "prata" de acordo com o regulamento, disputará a classe Pro da GTWC.

Os pilotos ainda precisam ser confirmados, mas em 2021 a WRT contou com a dupla campeã de Dries Vanthoor e Charles Weerts, além de Kelvin van der Linde e Robin Frijns. O Audi R8 LMS GT3 de Rossi terá seu tradicional número 46.

Valentino Rossi, Vincent Vosse, WRT Audi Photo by: Ferdi Kräling Motorsport-Bild GmbH

Comentando sobre a decisão, Rossi descreveu a WRT como "a combinação perfeita que procurava".

"Todos sabem que sempre fui muito fã de corridas de carro e sempre tive vontade de correr com quatro rodas quando encerrasse a carreira na MotoGP. Agora posso me jogar completamente em um programa de corridas de carro em alto nível e com uma abordagem profissional correta".

Vosse, chefe da WRT, disse: "Tenho certeza que vários fãs ficarão felizes com o início de uma nova carreira para Rossi nas quatro rodas e que ele esteja fazendo isso no GT, com a equipe WRT e a Audi".

"Todos sabemos do grande campeão e figura esportiva que Vale é mas, acima de tudo, ele é um piloto de verdade, um atleta muito profissional e competitivo, com fome de sucesso no novo desafio que decidiu abraçar. É exatamente por isso que queremos trabalhar com ele".

A temporada 2022 do GTWC Europa começa em abril, com uma etapa de três horas em Ímola. O campeonato passa ainda por Brands Hatch, Magny Cours, Paul Ricard, Zandvoort, Misano, Spa-Francorchamps, Hockenheim e Valência, antes do encerramento em Barcelona, em 02 de outubro.

A WRT, que está expandindo seu programa no Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC) para dois carros na classe LMP2 em 2022, está planejando uma temporada similar à de 2021 no GTWC Europa, quando colocou três carros no grid, tanto nas provas de Endurance quanto nas de Sprint.

Rossi sempre deixou claro seu desejo de competir um dia nas 24 Horas de Le Mans. As 24h de Spa será sua primeira chance de disputar um evento do tipo. Além das 12h do Golfo, Rossi também tem experiência em provas de endurance sobre duas rodas, vencendo as 8h de Suzuki com a Honda em 2001.

O Doutor ainda manterá sua presença no paddock da MotoGP em 2022, com a chegada de sua equipe, a VR46, que terá como pilotos seu irmão Luca Marini e o estreante Marco Bezzecchi. A VR46 usará motos da Ducati, o que pode ser um fator na associação de Rossi com a Audi nas corridas de GT, já que ambas as marcas fazem parte do Grupo Volkswagen.

