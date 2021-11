VÍDEO: Veja forte batida da GT no GP de Macau

Um acidente grave na categoria do Grande Turismo local do GP de Macau fez com que a bandeira vermelha fosse acionada. O piloto Ya Qi Zhang, envolvido na batida, foi levado ao hospital.

O GP de Macau acontece este fim de semana, mas sem a presença da tradicional corrida de Fórmula 3 devido às dificuldades ainda estabelecidas pela Covid-19. A 68ª edição, porém, conta com outras categorias como o Gran Turismo Sands.

Neste sábado, um acidente grave na GT fez com que a bandeira vermelha fosse acionada.

De acordo com relatos da mídia local, uma ambulância chegou ao local do incidente. O piloto Ya Qi Zhang foi encontrado consciente, mas foi transferido para o hospital designado pelo circuito para uma revisão geral.

Uma atualização do boletim médico relatou posteriormente que Zhang sofreu múltiplas fraturas nas costelas, um pneumotórax direito, uma contusão pulmonar leve e algumas escoriações.

Ya Qi Zhang classificou-se em 10º para a corrida de sábado.

Veja o vídeo do acidente:

