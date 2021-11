A Mercedes "não via Valtteri Bottas tão relaxado como está" desde que assinou um contrato com a Alfa Romeo para 2022, de acordo com o diretor de engenharia da equipe alemã da Fórmula 1, Andrew Shovlin.

No início de setembro, a Mercedes anunciou que havia contratado George Russell para ser companheiro de equipe de Lewis Hamilton em 2022, com Valtteri Bottas se mudando para a Alfa Romeo em um contrato de vários anos.

Desde que o negócio foi anunciado, Bottas parece ter prosperado, conquistando sua primeira vitória da temporada na Turquia e marcando três poles, além de duas vitórias em corridas sprint.

O finlandês admitiu que seu acordo de longo prazo com a Alfa Romeo "pareceu quase como se um peso fosse tirado dos ombros" , tendo assinado seu primeiro contrato plurianual na F1.

Quando questionado se a Mercedes tinha visto uma mudança em Bottas, o diretor de engenharia da escuderia de Brackley, Shovlin, admitiu que não tinha visto o finlandês "tão relaxado" como está agora.

"Valtteri sempre teve muita velocidade lá", disse Shovlin no Catar.

"Acho que, como ele disse, saber qual é o seu futuro, ter um contrato de longo prazo tem sido uma grande coisa."

"Ele só está guiando porque adora guiar e o carro está funcionando bem, e ele está se divertindo muito, então não vimos Valtteri tão relaxado como ele está agora."

"E ele está fazendo um trabalho brilhante para nós, por isso estamos felizes."

Valtteri Bottas, Mercedes Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Como Hamilton admitiu que estava fora do ritmo na sexta-feira, Bottas liderou a segunda sessão de treinos livres do GP do Catar.

"Valtteri foi rápido em uma única volta, muito bom em uma corrida longa", acrescentou.

"O carro está funcionando bem, felizmente, está chegando onde esperávamos. E Valtteri teve um dia muito, muito forte com ele. Então, no geral, sim, estamos muito satisfeitos com isso", concluiu.

F1 AO VIVO: HAMILTON faz POLE no CATAR, VERSTAPPEN é 2º, BOTTAS 3º e PÉREZ APENAS 11º; veja o debate

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #147 – TELEMETRIA: O que a Red Bull tem que fazer no Catar? Hamilton favorito?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: