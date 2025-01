A Tower Motorsport perdeu sua vitória na LMP2 das 24 Horas de Daytona, por uma infração técnica, com a United Autosports herdando o primeiro lugar e Felipe Massa e Felipe Fraga o segundo posto, ao lado dos pilotos Josh Burdon e Gar Robinson, da Riley.

O #8 ORECA-Gibson 07 tripulado por Sebastien Bourdais, Job van Uitert, Sebastian Alvarez e John Farano obteve a vitória na pista, mas uma inspeção técnica pós-corrida revelou que o bloco de proteção localizado na parte inferior do carro excedeu a tolerância máxima de desgaste.

Os regulamentos técnicos determinam que a área regulamentada do bloco de proteção não deve ser desgastada em mais de 5 mm durante a corrida.

Como resultado, a única inscrição da Tower na LMP2 foi relegada ao 12º e último lugar em sua classe. A equipe americana imediatamente entrou com um recurso contra a decisão, mas foi negado pela IMSA.

Em resposta à penalidade, o chefe da equipe da Tower, Ricky Capone, expressou sua frustração com a decisão, alegando que a equipe não obteve nenhuma vantagem esportiva com o desgaste maior do que o normal em seu bloco.

"A Tower Motorsports está profundamente decepcionada com a decisão da IMSA de penalizar nossa inscrição LMP2 #8 após a inspeção técnica pós-corrida nas 24 Horas de Daytona", disse ele.

"Nossa equipe contesta veementemente esta decisão e afirma que não violamos intencionalmente nenhum regulamento técnico.

“A infração citada pela IMSA está relacionada ao desgaste excessivo do bloco de derrapagem, um problema que pode ocorrer naturalmente ao longo de uma corrida de resistência intensa devido a variáveis ​​fora do controle direto de uma equipe.

“O carro #8 passou consistentemente pela inspeção técnica durante todo o evento e em competições anteriores sem problemas. Acreditamos firmemente que esse resultado não reflete nenhuma irregularidade ou vantagem competitiva de nossa parte.

“Apresentamos um protesto formal, que a IMSA negou. Embora respeitemos o processo regulatório, estamos extremamente desanimados com essa decisão.

