A década da IndyCar: Penske e Chip Ganassi continuam dominantes

Scott Dixon, Dario Franchitti e Josef Newgarden foram os destaques da década entre os pilotos da IndyCar, enquanto Penske e Chip Ganassi continuam sendo as grandes forças da categoria norte-americana.

Apesar da hegemonia das duas equipes, que venceram nove dos dez campeonatos, a Andretti Motorsports se consolidou como uma das rivais mais fortes do grid, com o título de Ryan Hunter-Reay em 2012 e os triunfos do norte-americano, Alexander Rossi e Takuma Sato na Indy500.

Os últimos dez anos ainda foram marcados pelas mortes de Dan Wheldon e Justin Whilson, além do forte acidente de Robert Wickens em Pocono que o deixou com sérios problemas de mobilidade.

Relembre todos os vencedores da IndyCar e das 500 milhas de Indianápolis ao longo da última década:

Os Campeões da IndyCar:

Os vencedores da Indy500:

*Vale destacar que embora a década tenha começado em 2011, consideramos a Fórmula 1 como padrão de referência para as demais competições, ou seja, com a década começando em 2010 e terminando em 2019, já que a primeira temporada da categoria foi disputada em 1950 e, desta forma, as décadas são completadas nos anos terminados em nove (1959, 1969 e etc). Essa padronização foi feita para facilitar a análise, uma vez que cada categoria começou em um ano diferente e, por isso, têm suas décadas completadas em anos diferentes.