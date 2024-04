Principal categoria de monopostos dos Estados Unidos, a Indy realiza neste final de semana a segunda etapa da temporada de 2024, o GP de Long Beach. Estreante neste circuito, Pietro Fittipaldi está empolgado para a disputa de uma das mais tradicionais provas do calendário, especialmente depois do bom desempenho mostrado no Desafio do Milhão, disputado no final de março no Thermal Club, e também dos primeiros testes realizados em Indianápolis na semana passada.

Na prova especial e que não contou pontos para o campeonato, Pietro alcançou a corrida final com um bom desempenho com o carro da RLL. Antes, em São Petersburgo, o brasileiro foi o piloto que mais fez ultrapassagens. Tudo isso deixa o dono do carro número 30 empolgado para a disputa no circuito montado nas ruas da Califórnia.

“A equipe e eu estamos evoluindo rapidamente. O desempenho em St. Pete e no Thermal Club mostram que estamos no caminho certo parra brigar pelas primeiras posições. Estou ansioso para correr pela primeira vez em Long Beach, mas vamos buscar avançar treino a treino para conseguir um bom resultado”, disse Pietro.

A programação da Indy em Long Beach será aberta ainda na sexta-feira, com o primeiro treino livre do final de semana, enquanto o sábado contará com o segundo ensaio e a classificação. A segunda etapa da temporada 2024 será disputada no domingo, a partir das 16h. TV Cultura, ESPN e Star+ mostram a corrida ao vivo.

